Colombiana, paciente de trasplante de riñón, se encuentra atrapada entre escombros tras terremotos en Venezuela; familiares claman ayuda

Venezuela vivió el 24 de junio una jornada de emergencia tras dos terremotos de gran magnitud que generaron afectaciones en distintas zonas del país y provocaron el colapso de estructuras en el occidente venezolano.

En medio de la tragedia, SEMANA conoció el caso de diversas familias colombianas que han enfrentado las consecuencias más dramáticas del desastre.

En el condominio turístico La Mar, ubicado en Tucacas, una de las torres colapsó, dejando a varias personas atrapadas, entre ellas, Natalia Fernández Díazgranados, una ingeniera mecánica de 34 años, nacionalizada colombiana y residente en España.

Su prima, la politóloga samaria Alicia Peñaranda, le contó a SEMANA que la familia pide ayuda de manera urgente para intensificar las labores de rescate, advirtiendo que el tiempo es determinante, especialmente por la condición médica de Natalia.

“Mi prima es una paciente trasplantada de riñón. La trasplantaron hace un año. Su hermana le dio su riñón y tiene una condición de salud delicada”, expresó Alicia.

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De acuerdo con Peñaranda, Natalia estaba de vacaciones con su esposo Miguel y su hija Irene, de entre 11 y 12 años, cuando ocurrieron los sismos. Mientras ellos se encontraban fuera del edificio, ella permanecía dentro del primer piso, aparentemente en el baño, en el momento del derrumbe.

“Ella tiene 34 años, es samaria, pero estudió en Barranquilla toda su vida. Es ingeniera mecánica y vive en España hace un tiempo. Fueron de vacaciones a Venezuela y se fueron a ese condominio que se llama La Mar, en Tucacas”, relató Peñaranda.

Natalia Fernández Díazgranados estaba de vacaciones con su familia cuando ocurrieron los terremotos en Venezuela. Foto: Alicia Peñaranda

El esposo y la menor lograron sobrevivir. La niña fue trasladada a un centro médico, donde permanece bajo atención médica por lesiones faciales, mientras Miguel acompaña su recuperación y ha estado vinculado a las primeras labores de búsqueda en la zona afectada.

Ahora, el estado de Natalia sigue siendo incierto. La familia asegura que no ha existido ningún tipo de contacto desde el colapso y que la mujer permanece bajo los escombros.

“Ella está bajo los escombros. Se sabe el punto donde está, pero los grupos de rescatistas no son suficientes porque es una zona alejada. No se ha visto, no se ha escuchado, solo se sabe que estaba dentro, que estaba en el baño, pero no ha habido ningún tipo de contacto con ella”, afirmó Peñaranda.

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Las dificultades logísticas en la zona de Tucacas han ralentizado la respuesta de los equipos de rescate, según la familia, que insiste en que el colapso habría sido total en la estructura afectada. “El derrumbe fue del 100 %”, señaló la prima de la víctima.

Para la familia, la condición de trasplantada de Natalia convierte cada minuto en un factor crítico dentro de la operación de rescate. “Cada minuto cuenta en términos médicos, en términos de los medicamentos que ella debe tomar, de los tratamientos que debe cumplir”, advirtió Peñaranda.

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La Cancillería colombiana, de acuerdo con lo informado por la familia, ya tiene el caso registrado y cuenta con presencia en terreno. Sin embargo, los allegados insisten en la necesidad de reforzar el operativo con equipos especializados de rescate que permitan acelerar la búsqueda entre los escombros.

Las dificultades logísticas en Tucacas, Venezuela, han ralentizado la respuesta de los equipos de rescatistas. Foto: Alicia Peñaranda

“En la Cancillería ya la tiene documentada. Está en las bases de datos, ya hay personal de la Cancillería colombiana allí. Lo que estamos pidiendo es de verdad una ayuda masiva de rescatistas profesionales que refuercen esa búsqueda porque ella está ahí”, indicó Peñaranda.

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En medio de la incertidumbre, la familia ha hecho un llamado a la solidaridad internacional y a la acción inmediata de los organismos de emergencia, al considerar que la respuesta debe ser urgente. “Yo creo que hay tragedias que se pueden ir solucionando con los días, pero esta no. Toda la fuerza que los Estados y organismos internacionales vayan a dar es hoy”, expresó Peñaranda.

En medio de la angustia, Peñaranda insiste: “Así como está mi prima debajo de los escombros, pues hay personas ahí debajo que también necesitan ser rescatadas y, sobre todo, tener la atención de primera mano porque un día más no pueden estar ahí. Nosotros como familia estamos dispuestos a viajar, a ayudar a levantar escombros, porque nosotros vemos que hay ciudadanos ayudando”.