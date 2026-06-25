Colombia se solidariza con Venezuela tras los dos sismos que afectaron el país en la tarde del miércoles, el primero de magnitud 7,2 y el segundo, tan solo 39 segundos después, de 7,5.

Las organizaciones que trabajan desde este país, como Juntos Se Puede, así como la Alcaldía de Bogotá, ya anunciaron que prestarán ayuda a los venezolanos tras la tragedia por la que se registran, por lo pronto, 164 muertos.

Drama en Caracas: familiares claman por sus seres queridos entre los escombros, tras los fuertes terremotos

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán le pidió al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) ponerse en contacto con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) para coordinar acciones de apoyo desde Colombia. “Venezuela nos necesita y en Bogotá estamos listos para ayudar”, expresó Galán.

En la mañana de este jueves, unas 13 horas después de los terremotos que se convirtieron en noticia mundial, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre la tragedia y la Cancillería solo ha emitido un comunicado informando sobre la suspensión en la atención al público en el Consulado de Caracas.

En el balance entregado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con datos recogidos hasta las 6 de la mañana del jueves, 25 de junio, indicó un registro de 164 muertos y casi mil heridos. FOTO: AFP Foto: AFP

Sin embargo, el director de la UNGRD, Javier Pava Sánchez informó que esa entidad activó equipos de búsqueda y rescate del sistema nacional de gestión del riesgos para apoyar a Venezuela. Los traslados de esos equipos serán coordinados con la Cancillería y la Embajada de Venezuela.

El presidente electo Abelardo De La Espriella se solidarizó con los venezolanos manifestando que acompaña a esa nación en medio de la catástrofe. “Colombia los acompaña en esta hora difícil con afecto, respeto y esperanza. Mis oraciones están con las víctimas y sus familias. Dios proveerá”, escribió De La Espriella.

Los devastadores movimientos telúricos de este miércoles 24 de junio provocaron colapsos estructurales en Caracas. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Captura de pantalla)

El expresidente Iván Duque fue uno de los primeros líderes de opinión nacionales que reaccionó a la emergencia. “Hoy acompañamos con afecto a nuestros hermanos venezolanos, un pueblo valiente, trabajador y resiliente que, a lo largo de su historia, ha sabido levantarse frente a las mayores adversidades“, escribió Duque.

Entre tanto, el exmandatario Álvaro Uribe manifestó “toda la solidaridad con la ciudadanía de Venezuela“.