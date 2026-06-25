Abelardo De La Espriella recibirá este jueves la credencial que lo acredita como el nuevo presidente de Colombia

Abelardo De La Espriella acudirá este jueves, 25 de junio, ante los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) a recibir la credencial que lo acredita como el presidente electo de Colombia. De igual manera, al recinto acudirá José Manuel Restrepo a recibir el documento como nuevo vicepresidente de la nación.

El alto tribunal electoral declaró que De La Espriella y Restrepo sumaron las mayorías en la segunda vuelta por la Casa de Nariño: 12.960.166 votos, superando a Iván Cepeda y Aida Quilcué que tuvieron 12.708.312. La diferencia fue de 251.854.

Gustavo Petro anuncia que iniciará empalme con el presidente electo Abelardo De La Espriella

A estas cifras se llegaron tras el proceso de escrutinio que duró tres días, marcado por reparos de la izquierda y denuncias de supuesto fraude en el preconteo. Hasta ahora, no prosperaron las quejas y el Pacto Histórico ya reconoció los resultados, y Gustavo Petro sugirió que iniciaría el empalme.

En la campaña de Cepeda sospechaban que la revisión de las aparentes denuncias se traduciría en más votos y se acortaría la ventaja que se reportó el domingo contra De La Espriella. Sin embargo, los números no cambiaron considerablemente al comparar ambos procesos de conteo.

José Manuel Restrepo y Abelardo De La Espriella. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

En el preconteo, el candidato del movimiento Defensores de la Patria obtuvo 12.959.542 votos; en el escrutinio, aparecieron 624 que no fueron reportados. Al aspirante de la izquierda, al contrario, le restaron 399 porque el domingo le fueron sumados de más.

Superada la controversia, Iván Cepeda reconoció los resultados de las urnas y le informó al CNE que tomará la curul en el Senado, haciendo uso del derecho de la oposición. Lo mismo hará Aida Quilcué, que llegará a ocupar una silla en la Cámara de Representantes.

Abelardo De La Espriella responde a Iván Cepeda y promete garantías para la oposición en su gobierno: “La campaña electoral ha terminado”

Cuando Cepeda dio la noticia, reprochó a Abelardo De La Espriella, anticipó que lo seguirá cuestionando y pidió garantías para ejercer la oposición. En respuesta, el equipo del Tigre informó en un comunicado de prensa:

“El compromiso del gobierno entrante, tal como lo expresó el presidente electo en su discurso de victoria, será garantizar plenamente el derecho a la oposición política y a la manifestación pacífica, dentro del marco de la Constitución, la ley y el respeto por las instituciones democráticas”, dijo su equipo.

Abelardo De La Espriella. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

La entrega de credenciales ocurrirá este jueves a las 9:00 de la mañana en Corferias, en la ciudad de Bogotá. Después de recibir el documento, De La Espriella emitirá su primer discurso como mandatario electo de los colombianos.

Más tarde, De La Espriella se reunirá con las altas cortes y se espera que el Gobierno Petro inicie los acercamientos con los integrantes de su campaña para empezar el proceso de empalme, donde se espera la intervención de una auditoría forense.