El escrutinio de los votos depositados por los colombianos en las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales no solo confirmó a Abelardo De La Espriella como el ganador de la contienda. Ese proceso también le otorgó más votos a favor al representante del movimiento Defensores de la Patria.

La Registraduría Nacional es la encargada de informar el resultado preliminar de los comicios, gracias al preconteo que realizan los más de 800.000 connacionales que ejercen como jurados de votación, un trabajo que se hace en simultáneo en todas las mesas de votación ubicadas en el territorio nacional y en los consulados.

Pacto Histórico desiste de todas las reclamaciones presentadas tras la segunda vuelta presidencial

Ese dato documentó 12.959.542 votos a favor de De La Espriella y 12.708.712 por Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Sin embargo, la información vinculante es la que notifica el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el marco de la audiencia de Escrutinio Nacional.

Los magistrados del tribunal son los encargados de realizar esa tarea a partir de encuentros de carácter público que comienzan horas después de que finaliza el conteo rápido de los votos y a los que asisten representantes de todos los sectores políticos, además de organismos de control, observadores electorales y medios de comunicación, entre otros actores.

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El resultado de ese ejercicio arrojó una diferencia entre el preconteo y el escrutinio equivalente al 0,0015 % de los tarjetones depositados en las urnas. El dato informado por el CNE coincide con lo dicho por la Registraduría sobre una coincidencia del 99,9 % entre los números consolidados de esos dos procesos.

Si bien el Pacto Histórico insistió en la necesidad de revisar el conteo y hasta anunció la radicación de 57 mil reclamaciones sobre el proceso electoral (solicitudes de las cuales ya desistió el partido), la fotografía final de ese proceso benefició a De La Espriella.

Iván Cepeda y Aída Quilcué quedaron con menos votos tras el escrutinio de las elecciones presidenciales. Foto: Guillermo Torres / Semana

La consolidación de resultados indica que Cepeda tuvo 400 votos menos de los que se habían estimado inicialmente a su favor, mientras que De La Espriella alcanzó 624 más de los informados el domingo.

Con ese desenlace, la cifra total de votos alcanzada por el presidente electo es de 12.960.166. Su contrincante y senador sumó 12.708.312. Es decir, la diferencia de sufragios entre ambos en la segunda vuelta presidencial fue de 251.854 votos.