Thomas Greg & Sons presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el abogado del Pacto Histórico y exmagistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez Casas, por los presuntos delitos de perturbación de certamen democrático y hostigamiento.

El abogado de esa compañía, Mauricio Pava, señaló que Pérez habría liderado una campaña sistemática de desinformación durante el escrutinio de las elecciones presidenciales de 2026, proceso que confirmó a Abelardo De La Espriella como ganador de la contienda, marcando la derrota a Iván Cepeda.

El apoderado de Thomas Greg & Sons señala que Pérez habría difundido en redes sociales acusaciones de fraude electoral basadas en interpretaciones erróneas o tergiversadas del proceso de digitalización de los formularios E-14.

En la denuncia contra el abogado del Pacto Histórico sostienen que él habría publicado más de veinte reportes de supuestas irregularidades electorales y llamó públicamente a detener el escrutinio en todo el país, solicitar la exclusión de mesas de votación y cuestionar la legitimidad de los resultados electorales.

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El abogada Pava consideró que “Luis Guillermo Pérez Casas no es un ciudadano cualquiera. Es senador electo y fue representante electoral de la campaña del Pacto Histórico. Desde esa posición amplificó narrativas de fraude desvirtuadas por las autoridades competentes y contribuyó a sembrar desconfianza sobre la integridad de las elecciones”.

El jurista subrayó que “cuando alguien con ese nivel de influencia difunde información falsa o engañosa capaz de afectar la confianza ciudadana en los resultados electorales, no estamos ante una simple opinión política. Estamos ante una maniobra engañosa con nombre y apellido en el Código Penal”.

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Thomas Greg & Sons recordó que no tiene funciones de conteo, ni consolidación de votos. La firma enfatizó que su participación en las elecciones se limita a labores logísticas y tecnológicas contratadas por la Registraduría.