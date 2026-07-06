Consejo de Estado declaró improcedente la tutela de la Cancillería contra el nuevo modelo de pasaportes impulsado por el Gobierno Petro

El panorama en el complejo estudio de la demanda que pide anular el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia se complicó este lunes por una nueva orden del Consejo de Estado.

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Dos meses después de que el alto tribunal ordenara proteger los derechos fundamentales de la Cancillería al debido proceso, a la igualdad de trato ante la ley y a la recta administración de justicia, el mismo Consejo de Estado tomó una decisión que dejó sin efecto dicho pronunciamiento.

Esto ocurrió luego de que, tras una revisión, se determinara que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores —que reclamaba la protección de sus derechos— no había presentado la debida acreditación de un daño irremediable.

“Teniendo en cuenta que, de la revisión del escrito de tutela, no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad”, señala el Consejo de Estado en el fallo con ponencia del magistrado Pablo Andrés Córdoba Acosta.

En este sentido, como lo indica el asunto de la decisión, se declaró improcedente la petición del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores “por no cumplir el requisito de subsidiariedad”.

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En el fallo se advierte que el estudio del caso continúa vigente en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de los términos establecidos y con la evaluación de varios conceptos presentados por las partes interesadas y convocadas.

En los próximos días, el Tribunal deberá tomar una decisión de fondo frente a la solicitud de medida cautelar que pide suspender provisionalmente la aplicación del nuevo modelo de pasaportes hasta que exista un fallo definitivo.

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La semana pasada, el mismo Tribunal rechazó una demanda de nulidad presentada por la Imprenta Nacional de Portugal.

Esto, al considerar que el tecnicismo relacionado con la traducción señalado por la entidad no constituía una razón suficiente para anular por completo todo el proceso administrativo.