René Higuita perdió lujoso predio en El Poblado: será objeto de extinción de dominio porque perteneció a narcos del Cartel de Medellín

Ya es una decisión final: el famoso exarquero de la Selección Colombia René Higuita perdió el lujoso predio que había adquirido en el barrio El Poblado, de Medellín, luego de varios años de intentar demostrar que lo había comprado de forma legal y sin relación con dineros de origen ilícito.

El problema que tiene René Higuita con una casa relacionada con Pablo Escobar

Una minuciosa investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre este predio determinó que fue adquirido con recursos provenientes del narcotráfico, específicamente del Cartel de Medellín, liderado por el capo Pablo Escobar Gaviria.

La decisión, tomada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, precisa que el bien hizo parte de un esquema de testaferrato mediante el cual integrantes de la organización criminal recurrieron a terceros para ocultar activos de origen ilícito y evadir la acción de las autoridades.

El negocio que tiene a René Higuita peleando con la Justicia por culpa del Cartel de Medellín y en el que se gastó todos sus ahorros

Durante la investigación realizada por la Fiscalía, se evidenció que la propiedad fue adquirida por Gustavo Cuartas Rendón, quien habría actuado como testaferro de los narcotraficantes William y Gerardo ‘Kiko’ Moncada, integrantes del Cartel de Medellín.

Según la investigación, durante el proceso se habría intentado engañar a la justicia y ocultar el origen ilícito de los recursos con los que originalmente se adquirió el predio, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la capital antioqueña.

René Higuita, histórico arquero colombiano. Foto: Getty Images

“Los testimonios, documentos y dictámenes periciales obtenidos por la Fiscalía permitieron acreditar ante el juzgado las maniobras empleadas para encubrir la procedencia del bien”, informaron a SEMANA fuentes cercanas al proceso.

En ese sentido, el expediente contiene un estudio grafológico que determinó la falsedad de una firma utilizada en una escritura pública. Además, quedaron al descubierto las sucesivas transferencias de dominio del bien hasta quedar finalmente a nombre del exfutbolista José René Higuita Zapata y de un familiar.