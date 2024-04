El negocio que tiene a René Higuita peleando con la Justicia por culpa del Cartel de Medellín y en el que se gastó todos sus ahorros

“De buena fe, yo entrego legalmente mis dos apartamentos. Ya después, cuando me encuentro con una demanda, yo me pregunto: ¿estafa de qué si yo estoy acá dando mi inversión?”, comentó. Tan solo alcanzó a vivir en esa mansión cinco años junto a su familia, tiempo en el que le realizó grandes arreglos, debido a que era una casa muy antigua. Pese al problema de la vivienda, ‘el Loco’, como se le conoce de cariño, no esconde que fue amigo de Pablo Escobar, aunque recalca que una persona no escoge las amistades y que él no va a rechazar a nadie.