Nairo Quintana contestó con altura al “maldita rata” de Geraint Thomas por altercado en carrera

En las últimas horas, uno que se esperaba estuviese, pero estaba en duda por una lesión sufrida recientemente, era Nairo Quintana. Para alegría de sus seguidores, en medio de la presentación de su Gran Fondo en el Quindío colombiano , señaló: “Vamos a llegar al Giro de Italia, no sé si en las mejores condiciones, pero vamos a rodar bien”.

“Ya estoy montando en mi bicicleta de ruta, he estado haciendo mi rehabilitación. Agradecer a todos los que han apoyado, el equipo de fútbol de nuestra región, que me puso todas sus instalaciones y sus profesionales para ayudarme a recuperar”, dijo animado de cara al siguiente reto en su temporada.

Durante una de las últimas ediciones de su pódcast llamado The Geraint Thomas Cycling Club , el ciclista británico se encontraba hablando con Luke Rowe cuando soltó la polémica frase al respecto de lo que Poels había revelado previamente.

“ Nairo Quintana no debería estar corriendo. Maldita rata ”, dijo Thomas al aire durante el capítulo, que posteriormente subió a plataformas digitales como Spotify.

Al hecho que hace referencia Thomas, es uno dado a conocer por Wout Poels y que se dio en la Vuelta a Cataluña. “ Quizás fue molesto, pero no es que quisiera adelantarlo. Pero en un momento dado, me dio un codazo ”, refirió sobre el altercado con Quintana.

“Creo que me entendió. Entonces pensé que tal vez no debería haber dicho eso. Pero él mismo estaba lo suficientemente estúpido como para utilizarlo en el Tour de Francia ”, acabó el de los Países Bajos en la descripción de la ‘pelea’ que tuvo en carrera con el colombiano.

Ante estos ataques, Nairo no quiso prestar atención, no obstante, en el evento mencionado en el que hizo presencia respondió de manera educada pero certera. “Sabemos que a unos gustamos, a otros no. Hemos hecho cosas muy bonitas para nuestro país”, señaló.