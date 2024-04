Pep Guardiola filtra su regreso al Barcelona y el sorprendente valor del negocio

Xavi Hernández, actual entrenador que ha tenido un nivel aceptable en su gestión, está siendo estudiado por parte de la directiva para saber si continuará o no en la siguiente temporada. La presidencia, en cabeza de Joan Laporta, intenta tener la sabiduría para tomar la mejor decisión.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

🤩 On es veuen Aitana i Guardiola d'aquí uns anys? Escenari de somni als despatxos del Barça #Aitana3Cat https://t.co/0trqY4iORd pic.twitter.com/xWa4I61iQ4

Además de todo, lo impactante del anuncio por parte de Guardiola, es que su arribo no se daría al banquillo, sino en un puesto con mayor prestigio: “El problema es que seré yo el presidente y seré yo el que te fiche como directora deportiva, ese es el cambio que haremos. A ver quién hace la oferta, a quién...”.

En esa misma charla entre ambos, Pep le auguró a Aitana el futuro que tendrá luego de un retiro de la práctica profesional: “Tú acabarás siendo entrenadora. Porque estarás arriba, y verás cosas que querrás hacer, y no podrás. Lo más cercano a ser jugador es ser entrenador”.

La joya de 26 años, dice que más allá de convertirse en entrenadora, tiene la ilusión de ir por un puesto con mayor incidencia en la gestión del fútbol: “Me mueve poder crear yo la estructura, decidir quién sí, quién no, ser líder del proceso. Quién sabe si acabo de entrenadora, no me cierro las puertas”.