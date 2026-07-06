“Por vencimiento de términos”, otro implicado en el escándalo de Papá Pitufo quedó en libertad

La organización criminal de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, según la Fiscalía, incluía a varios oficiales activos y en retiro de la Policía Nacional, principalmente vinculados a la Policía Fiscal y Aduanera. Entre ellos se encontraba el coronel retirado Alexander Galeano Ardila, quien fue capturado en un operativo del ente acusador.

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Casi dos años después de los procedimientos que dejaron la captura de media docena de uniformados, la mayoría han quedado en libertad, no porque hayan demostrado su inocencia, sino por la falta de avances de la Fiscalía en los procesos o por la imposibilidad de exigir a la judicatura la continuidad de las audiencias.

Precisamente, este lunes se conoció que el coronel Galeano Ardila quedó en libertad por vencimiento de términos. Los procesos quedaron suspendidos, las investigaciones se estancaron y los implicados recuperaron la libertad mientras avanzan los trámites judiciales que están a cargo de la Fiscalía, entidad que debía impulsar los juicios de manera oportuna.

Papá Pitufo ha contrabandeado dinero Foto: SEMANA

De acuerdo con la Fiscalía, esta organización criminal logró infiltrarse en las autoridades de control aduanero y, de esta forma, permitir el ingreso de contrabando a gran escala al país, lo que constituyó una millonaria operación criminal ilegal en beneficio no solo de alias Papá Pitufo, sino también del resto de los implicados en la red corrupta.

Incluso, en el proceso que se adelanta contra Diego Marín Buitrago, las audiencias preparatorias al juicio se han aplazado en diferentes momentos y por distintas razones, entre ellas excusas médicas presentadas por los abogados. Esto no solo ha impedido avanzar en la investigación, sino también establecer la responsabilidad que tendría el señalado cabecilla.

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, es requerido en Colombia para que responda por casos de contrabando. Foto: 1. A.P.I. / 2. Colprensa

El proceso, que arrancó con contundencia y resultados importantes como capturas, declaraciones, videos y una investigación rigurosa, quedó rezagado entre libertades, preclusiones, archivos y vencimientos de términos, como ocurrió ahora con la libertad de uno de los protagonistas de este escándalo.