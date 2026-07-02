Ranking oficial | Estos son los pasaportes más ‘poderosos’ de Latinoamérica en 2026, según el Global Passport Index

El pasaporte es un documento oficial expedido por los gobiernos nacionales y constituye un requisito fundamental para realizar viajes internacionales. Además de acreditar la identidad y nacionalidad de su titular, es indispensable para ingresar, salir y movilizarse por el extranjero.

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Sin embargo, la facilidad para viajar varía según la nacionalidad de cada persona. Mientras algunos ciudadanos pueden ingresar a numerosos países únicamente con su pasaporte, otros deben tramitar una visa antes de viajar.

En determinados destinos, el visado no es necesario previamente, ya que puede obtenerse al momento de la llegada.

Con el objetivo de medir el poder de los pasaportes de cada país, la firma de asesoría para ciudadanía global Arton Capital elabora el Global Passport Index, una clasificación que compara los documentos de viaje de 193 naciones.

El Global Passport Index actualiza su clasificación en tiempo real de acuerdo con los cambios en las políticas migratorias de cada país. Foto: Getty Images

El índice se actualiza en tiempo real para reflejar los cambios en las políticas migratorias, las exenciones de visado y los acuerdos entre países.

La clasificación se basa en información oficial proporcionada por los gobiernos, complementada con investigaciones y datos obtenidos mediante una red de colaboración ciudadana.

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De acuerdo con la más reciente actualización, Brasil posee el pasaporte más fuerte de América Latina. Sus ciudadanos pueden ingresar a 163 destinos sin necesidad de tramitar una visa previamente o obteniéndola al momento de la llegada, lo que ubica al país en el puesto 12 del ranking mundial.

Así quedó el listado de los pasaportes latinoamericanos con mayor libertad de viaje:

La facilidad para viajar al extranjero depende de los acuerdos de exención de visado que cada nación mantiene con el resto del mundo. Foto: Getty Images

Argentina (puesto 13): acceso a 161 destinos sin visa previa o con visa al llegar.

Chile (puesto 13): acceso a 160 destinos sin visa previa o con visa al llegar.

Uruguay (puesto 19): acceso a 151 destinos sin visa previa o con visa al llegar.

México (puesto 20): acceso a 150 destinos sin visa previa o con visa al llegar.

Perú (puesto 21): acceso a 148 destinos sin visa previa o con visa al llegar.

Paraguay (puesto 26): acceso a 145 destinos sin visa previa o con visa al llegar.

Costa Rica (puesto 25): acceso a 143 destinos sin visa previa o con visa al llegar.

Panamá (puesto 29): acceso a 139 destinos sin visa previa o con visa al llegar.

Colombia (puesto 33): acceso a 135 destinos sin visa previa o con visa al llegar.

Guatemala y El Salvador (puesto 35): acceso a 131 destinos sin visa previa o con visa al llegar.

Honduras (puesto 39): acceso a 129 destinos sin visa previa o con visa al llegar.

Venezuela (puesto 40): acceso a 123 destinos sin visa previa o con visa al llegar.

En el resto de la región, países como Ecuador y Nicaragua cuentan con acceso a cerca de 120 y 100 destinos, respectivamente. Por su parte, Cuba y Bolivia no alcanzan los 100 destinos con sus pasaportes.

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