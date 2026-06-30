Más ricos que nunca: 2025 marca un récord mundial de nuevos millonarios

El patrimonio de los hogares registró un fuerte crecimiento durante 2025 y llevó a un número récord de personas a convertirse en millonarias, según el más reciente informe Global Wealth Report, publicado este martes por el banco suizo UBS.

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De acuerdo con el estudio, cerca de un millón de personas alcanzaron por primera vez un patrimonio de al menos un millón de dólares durante el último año. Esto equivale a unas 2.600 personas al día que ingresaron al grupo de los millonarios al sumar el valor de sus activos financieros e inmobiliarios.

Estados Unidos concentró casi la mitad de ese crecimiento, con más de 440.000 nuevos millonarios. Detrás se ubicaron China continental, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia, países que también registraron un incremento significativo en el número de personas con patrimonios superiores al millón de dólares.

Cada año, UBS publica el Global Wealth Report para analizar la evolución de la riqueza de los hogares en distintos países. El informe calcula el patrimonio neto de las personas teniendo en cuenta sus activos financieros y no financieros —principalmente bienes inmuebles— y descontando las deudas.

El crecimiento de la riqueza se le atribuye principalmente al buen desempeño de los mercados financieros y la valorización de los bienes inmuebles. Foto: Getty Images

El banco aclara que “Ser millonario en dólares no significa tener un millón en el banco o en una cartera de inversiones”, ya que, en la mayoría de los casos, la vivienda habitual constituye el activo de mayor valor dentro del patrimonio familiar.

Basado en información de 56 países, el informe muestra que la riqueza personal aumentó un 10,8 % durante 2025, el mayor ritmo de crecimiento registrado desde 2017.

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Según el informe, este resultado respondió principalmente al buen desempeño de los mercados financieros y a la valorización de los activos no financieros, especialmente los bienes raíces.

No obstante, el estudio advierte que ese crecimiento no se distribuyó de manera uniforme entre regiones ni entre los distintos niveles de riqueza.

El informe señala que la vivienda representa el principal activo de la mayoría de los hogares con patrimonio millonario. Foto: Getty Images

“Las ganancias fueron desiguales”, señala el banco, que también destaca que “el crecimiento fue especialmente fuerte entre los patrimonios superiores a los cinco millones de dólares”.

En cuanto a la riqueza promedio por adulto, Suiza volvió a ocupar el primer lugar del ranking mundial con un patrimonio medio de 910.382 dólares. Estados Unidos se ubicó en la segunda posición con 696.277 dólares, seguido por Luxemburgo con 654.732 dólares.

Entre las principales economías europeas, Alemania registró un patrimonio promedio de 346.613 dólares por adulto, mientras que Francia alcanzó los 341.359 dólares y ocupó el puesto 15 del listado mundial. Taiwán apareció inmediatamente después, con una riqueza promedio de 332.533 dólares por adulto.

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*Con información de AFP.