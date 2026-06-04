Los ricos son más y tienen más dinero que nunca, revela un nuevo estudio

El número de millonarios en el mundo y el valor de sus fortunas continuaron creciendo en 2025 hasta alcanzar niveles récord, impulsados principalmente por el buen desempeño de los mercados bursátiles y una moderación de la inflación, según un estudio publicado este jueves por la firma de consultoría Capgemini.

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La compañía considera millonarios a quienes poseen más de un millón de dólares disponibles para invertir, excluyendo activos como la vivienda principal.

De acuerdo con el informe internacional World Wealth Report, la cantidad de personas con ese nivel de patrimonio aumentó un 7,9 % durante el último año, hasta alcanzar los 25,3 millones. Esto representa cerca de dos millones más que en 2024.

Al mismo tiempo, la riqueza acumulada por este grupo creció un 8,7 %, hasta los 98,3 billones de dólares, la cifra más alta registrada y el mayor incremento anual desde 2018.

La riqueza de las personas adineradas sigue estando muy concentrada. Foto: Getty Images

“Los mercados de renta variable, impulsados por las subidas vinculadas a la inteligencia artificial, han constituido el motor principal de la creación de riqueza de las personas adineradas en cinco de las seis grandes regiones geográficas examinadas”, indicó Capgemini.

Y “la riqueza de las personas adineradas sigue estando muy concentrada: el 1 % de ellas posee el 34,8 % de esta riqueza”, agregó.

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El mayor crecimiento en el número de millonarios se registró en Asia-Pacífico, con un aumento del 9,4 %, impulsado principalmente por el sector de los semiconductores y el desempeño de economías como Japón y China.

En Norteamérica, la cifra avanzó un 9,1 % gracias al impulso de Estados Unidos, donde surgieron más de 736.000 nuevos millonarios durante el último año. Con ello, el país alcanzó un total de 8,7 millones de personas con patrimonios superiores al millón de dólares.

La población de ultrarricos creció un 9,4 %. Foto: Getty Images

La cantidad de millonarios también aumentó en Europa (6,5 %), África (4,1 %) y América Latina (0,3 %). Oriente Medio fue la única región analizada donde el número disminuyó (-1,4 %), afectada por la caída de los precios del petróleo durante el año anterior.

Por su parte, la población de ultrarricos, definida como aquellas personas con patrimonios superiores a los 30 millones de dólares, creció un 9,4 % y alcanzó cerca de 250.000 individuos en todo el mundo.

Este crecimiento también se refleja en la cúspide de la pirámide de la riqueza mundial. Según datos recopilados por Forbes, Estados Unidos lidera la clasificación con cerca de 989 multimillonarios y una fortuna conjunta estimada en 8,4 billones de dólares. Además, el país alberga a 15 de las 20 personas más ricas del planeta.

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Detrás se ubican China, con 539 multimillonarios que acumulan alrededor de 2,2 billones de dólares, e India, con 229 personas cuya riqueza combinada ronda un billón de dólares.

El estudio de Capgemini se elaboró a partir de entrevistas realizadas a 6.510 personas adineradas en América, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio.

*Con información de AFP.