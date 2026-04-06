Las 5 regiones europeas que concentran la mayor fortuna del continente

Europa sigue siendo uno de los centros de poder económico más influyentes del planeta, pero solo un pequeño grupo de naciones se ha posicionado en la cima del continente como las más ricas según su PIB per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA), un indicador que permite comparar de forma más precisa el nivel de vida y el poder de compra entre diferentes países.

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De acuerdo con un informe revelado por HowStuffWorks estos son los cinco países europeos con el PIB per cápita ajustado más alto. Para el listado también fueron considerados otros factores como la distribución de la riqueza, la estabilidad económica y la presencia o ausencia de recursos naturales para evaluar realmente el bienestar de una nación.

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1. Liechtenstein

Liechtenstein, oficialmente Principado de Liechtenstein, es un micro-Estado centroeuropeo sin litoral cuya forma de gobierno es la monarquía constitucional, ubicado entre Suiza y Austria. Foto: Wikipedia

Liechtenstein, con 38.000 habitantes, es el país más rico del mundo según el PIB per cápita ajustado. Su PIB per cápita asciende a aproximadamente 165.000 dólares internacionales, un valor descomunalmente alto para un país tan pequeño. La riqueza de Liechtenstein se basa en su modelo económico especializado en servicios financieros, banca privada y facturing o industrias de alta tecnología que tienden a ubicarse en el país para aprovechar sus bajas tasas fiscales y su estabilidad política.

Además, su ubicación privilegiada entre Suiza y Austria, su estabilidad política y su baja carga fiscal han convertido al principado en un paraíso para la inversión extranjera, lo que explica por qué su renta per cápita es la más alta del mundo.

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2. Luxemburgo

Distrito Grund, Ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo, Europa. Foto: REDA&CO/Universal Images Group v

Luxemburgo ocupa el segundo lugar entre los países más ricos de Europa, con un PIB per cápita ajustado que supera los 120.000 dólares internacionales. Con apenas 600.000 habitantes, Luxemburgo es el tercer país más rico del mundo según este indicador. La fortuna del Gran Ducado se sostiene sobre un modelo financiero hiperespecializado con bancos internacionales, fondos de inversión, seguros y servicios de gestión de patrimonios, que atraen capital extranjero y elevan desmesuradamente el ingreso medio por persona. Su estabilidad política, su baja tasa de desempleo y su papel como centro financiero y de servicios europeo han convertido a Luxemburgo en un referente de riqueza continental.

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3. Irlanda

Campanile del Trinity College de Dublín, la atracción turística más destacada de Dublín. Foto: Getty Images

Irlanda, con un PIB per cápita ajustado de alrededor de 95.000 dólares internacionales, se sitúa en el tercer lugar de Europa. La economía irlandesa ha experimentado un crecimiento sostenido en las últimas décadas gracias a la atracción de empresas multinacionales de tecnología, farmacéuticas y servicios financieros, muchas de las cuales se han instalado en parques empresariales y centros tecnológicos, especialmente en Dublín y la región de Southern. La combinación de una mano de obra altamente cualificada, incentivos fiscales atractivos y una posición estratégica en el mercado europeo ha convertido a Irlanda en uno de los países más ricos del continente.

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4. Noruega

Atardecer sobre montañas nevadas con vistas a la Catedral del Ártico y casas tradicionales reflejadas en el fiordo helado, Tromso, Noruega Foto: Getty Images

Noruega, con un PIB per cápita ajustado de alrededor de 85.000 dólares internacionales, ocupa el cuarto lugar en Europa. La riqueza de Noruega se fundamenta en su abundancia de recursos naturales, especialmente petróleo y gas, que han permitido la acumulación de un fondo soberano de inversión con miles de millones de dólares.

Este fondo, conocido como el ‘fondo de pensiones globales’, se ha utilizado para diversificar la economía y garantizar una alta calidad de vida para los ciudadanos, incluso en tiempos de fluctuaciones en los precios del petróleo. La estabilidad política, la baja corrupción y la inversión en educación y servicios sociales han consolidado a Noruega como uno de los países más prósperos del continente.

5. Suiza

Paisaje urbano de Ginebra, franco-suizo en Suiza. Vista aérea de la fuente Jet d'eau, el lago Lemán, la bahía y el puerto desde el campanario de la Catedral de San Pedro. Cielo azul en un día soleado. Foto: Fotos: Nat Geo

Suiza, con un PIB per cápita ajustado de alrededor de 75.000 dólares internacionales, se sitúa en el quinto lugar de Europa. La economía suiza se basa en una combinación de servicios financieros avanzados, industria de alta tecnología, producción farmacéutica y un sector de turismo de lujo muy desarrollado. Su estabilidad política, su baja inflación y su moneda fuerte han convertido a Suiza en un refugio para inversiones y ahorros internacionales. Además, la inversión en educación, innovación y tecnología ha mantenido a Suiza como un líder global en productividad y competitividad.