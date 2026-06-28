Alerta en Europa por fuerte ola de calor: la OMS estima más de 1.300 muertes asociadas a este fenómeno en la última semana

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que se contabilizan más de 1.300 muertes adicionales en el continente europeo en la última semana, desde el 21 de junio, coincidiendo con una ola de calor que ha venido afectando a gran parte del continente.

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“Más de 1.300 muertes adicionales han sido registradas desde el 21 de junio vinculadas a las altas temperaturas en Europa”, destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros recordó que “Europa es el continente de la Tierra que más rápidamente se calienta, al doble que la media global”.

“Ahora mismo, 150 millones de personas viven bajo un calor extremo, cientos han muerto, han cerrado escuelas y las redes eléctricas se están cayendo”, señaló.

Estas olas de calor que supuestamente ocurrían “una por generación”, se están dando “casi una vez al año. Nos habían advertido”.

Una persona se refresca en una fuente en el Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, durante una ola de calor, en París. Foto: AP Photo/Christophe Ena

Estas afecciones por calor son un “asesino silencioso” en casas, centros de trabajo y escuelas que “no están construidos para estas temperaturas”.

La OMS, destacó, colabora ya con los países y otras organizaciones para afrontar esta amenaza con preparación, prevención y una mayor respuesta de los sistemas sanitarios.

“En particular, animamos a los países europeos a aplicar planes de acción para el calor dentro de un programa más amplio para proteger la salud frente al cambio climático”, planteó.

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Al menos 191 millones de habitantes en Europa, especialmente en Alemania, Polonia, Hungría y la República Checa, sentirán temperaturas superiores a 35 °C en algún momento del domingo, según los cálculos de la AFP.

La víspera, al menos 193 millones de habitantes europeos vivieron esta situación.

Según este análisis, elaborado a partir de las previsiones del servicio meteorológico alemán y de las proyecciones de población para 2025 del Joint Research Center, el mercurio rebasará los 35 ºC en prácticamente la totalidad de Polonia, Hungría y la República Checa; asimismo, en gran parte de Alemania.

Eslovaquia, Serbia, Croacia, Italia, Austria y el oeste de Ucrania también se verán afectados.

Varias personas forman una fila para rellenar botellas de agua en un caluroso día de verano en el centro de la ciudad de Viena, Austria. Foto: AP Photo/Heinz-Peter Bader

República Checa registra serie de récords

República Checa registró este domingo otro récord de temperatura, con 41,9 ºC en Doksany, al norte de Praga, informó el instituto meteorológico local (CHMI), una máxima alcanzada poco después de que en la localidad se registrara una marca sin precedentes de 41,1 ºC.

Alemania registra nuevo récord de temperatura

Alemania registró este domingo, por segundo día consecutivo, un récord de temperatura, de 41,7 ºC, según datos provisionales del Servicio Meteorológico (DWD).

La estación de medición de Coschen, en Brandeburgo, en la frontera con Polonia, registró 41,7 ºC, declaró el DWD a la AFP. El sábado, el país había registrado 41,5 ºC en Drewitz, en el este del país.

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Marca sin precedentes de temperatura de 40,5 ºC en Polonia

Polonia superó su récord histórico de calor, con una temperatura que alcanzó 40,5 ºC, dijo a la AFP una portavoz del Instituto de Meteorología y Gestión del Agua (IMGW).

“Según los datos de telemetría y los operativos en este momento”, la temperatura récord se verificó en Slubice, una ciudad en el oeste del país, indicó.

Unas 1.000 muertes adicionales en Francia

Desde el 24 de junio, ya se han registrado en Francia unas 1.000 muertes más de lo habitual, según la agencia nacional de salud pública, que advirtió que el balance final puede ser mayor.

Este fenómeno afecta principalmente a los mayores de 65 años, anunció el servicio de Salud Pública de Francia, y señaló un aumento del 40 % de los fallecimientos que se producen exclusivamente en el domicilio.

Unas personas se refrescan del fuerte calor en una fuente provisional colocada bajo la torre Eiffel en París. Foto: AP Photo/Michel Euler

La alerta roja por ola de calor en Francia solo concierne este domingo al extremo este del país, con un levantamiento previsto para la tarde por el descenso de las temperaturas.

Polémica en la Semana de la Moda de París

La Semana de la Moda Masculina de París, que concluye el domingo, también se vio afectada por la ola de calor, con una polémica en torno a una gigantesca ola artificial en el desfile de Louis Vuitton.

Varios internautas denunciaron el despilfarro de agua. Pero LVMH, propietaria de Louis Vuitton, aseguró que el agua sería “reinyectada en la red de saneamiento”.

*Con información de AFP y Europa Press