Servicio Geológico Colombiano alertó sobre un nuevo sismo de 5.5 de magnitud en El Salvador

Un nuevo movimiento telúrico fue registrado este miércoles 12 de agosto en territorio salvadoreño, según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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Sismo tuvo una magnitud de 5,5

De acuerdo con el boletín emitido por el SGC, el evento sísmico internacional ocurrió a las 7:30 p. m., hora local, y tuvo una magnitud de 5,5.

El epicentro fue localizado en inmediaciones de Chirilagua, El Salvador, en las coordenadas 12,61°,-88,29°. El organismo señaló que el movimiento tuvo una profundidad de 57 kilómetros.

El reporte fue actualizado a las 7:30 p. m. y figura con estado manual, mientras que la agencia encargada de la información del evento es el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Estos fueron los datos del movimiento telúrico

El Servicio Geológico Colombiano entregó los principales detalles del sismo registrado en Centroamérica:

Magnitud: 5,5.

5,5. Profundidad: 57 kilómetros.

57 kilómetros. Hora de origen: 7:30:04 p. m. del 12 de agosto de 2026.

7:30:04 p. m. del 12 de agosto de 2026. Ubicación: 12,61°,-88,29°.

12,61°,-88,29°. Localización: Chirilagua, El Salvador.

Chirilagua, El Salvador. Estado: manual.

manual. Agencia: USGS.

USGS. Hora UTC: 00:30:04 del 13 de agosto.

El SGC también indicó que entre los municipios cercanos reportados se encuentran Las Delicias, a 681 kilómetros; Las Tablas, a 695 kilómetros, y Guabito, a 708 kilómetros, todos en Panamá.

Evento sísmico internacional

El movimiento fue incluido por el organismo colombiano dentro de sus reportes de eventos sísmicos internacionales, por lo que no corresponde a un sismo cuyo epicentro haya estado en Colombia, país que continúa atendiendo la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Mientras avanzan las labores de recuperación en las zonas afectadas, también continúan llegando muestras de solidaridad, apoyo y donaciones de otros países, entre ellos El Salvador, que anunció el envío de ayuda humanitaria a Colombia.

El registro se conoce mientras las autoridades y organismos de monitoreo mantienen seguimiento permanente de la actividad sísmica en la región. Hasta el momento, el reporte suministrado por el SGC se concentra en las características técnicas del evento.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro fuera de Colombia, específicamente en territorio salvadoreño. Foto: Adobe Stock

El Servicio Geológico Colombiano dispone de información actualizada sobre los movimientos telúricos registrados tanto en Colombia como en otros lugares de interés a través de su sistema de monitoreo sísmico.