Benjamín Netanyahu se pronuncia tras el devastador terremoto en Colombia: dio orden inmediata

Israel anunció una nueva muestra de apoyo a Colombia después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó el envío de una delegación de ayuda tras una solicitud realizada por el presidente Abelardo De La Espriella.

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Netanyahu ordenó el envío de ayuda

La decisión fue comunicada a través de la cuenta oficial del primer ministro israelí, en la que se explicó que la misión será enviada de inmediato para apoyar la respuesta de Colombia ante la emergencia.

“A solicitud del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha ordenado esta noche el envío inmediato de una delegación de ayuda a Colombia tras el desastre del terremoto que azotó al país”, señaló la publicación.

El anuncio se suma a las expresiones de solidaridad internacional que ha recibido Colombia tras el fuerte terremoto.

Israel expresó solidaridad con las víctimas

Además de anunciar el despliegue, el Gobierno israelí manifestó su respaldo a las familias afectadas por la tragedia.

“El Estado de Israel comparte el dolor de las familias de las víctimas fallecidas en el desastre y brindará toda la asistencia a la República de Colombia”, indicó la cuenta oficial de Netanyahu.

La ayuda israelí se conoce mientras continúan las labores de búsqueda y atención de las personas afectadas por el terremoto. Las autoridades colombianas han recibido ofrecimientos de asistencia internacional de distintos países y organizaciones.

Una respuesta internacional en medio de la emergencia

El anuncio de Israel hace parte de la respuesta internacional que se ha activado después del sismo. De acuerdo con el balance de Asocapitales, al menos 188 personas han muerto y 1.677 han resultado heridas en las ciudades capitales de los departamentos afectados.

Cali y Pereira concentran buena parte de las víctimas, mientras Chocó, Manizales, Armenia y otros municipios también reportan graves daños.

Cali y Pereira concentran buena parte de las víctimas mientras avanzan las labores de rescate. Foto: Juan Carlos Sierra

En materia de infraestructura, 1.575 viviendas presentan afectaciones, 37 quedaron completamente destruidas y 61 edificios colapsaron, además de registrarse daños en centros de salud, colegios, vías y aeropuertos. En las zonas más golpeadas, los equipos de emergencia mantienen los operativos para localizar sobrevivientes, atender a los heridos y evaluar los daños, mientras las cifras continúan siendo preliminares y podrían aumentar.

La llegada de apoyo externo se produce en un momento crítico para Colombia, mientras continúan las labores de rescate y asistencia a las comunidades afectadas.