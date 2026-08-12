Pete Hegseth, secretario de defensa de Estados Unidos, confirmó en solidario mensaje movilización de ayuda para Colombia tras el terremoto

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, emitió un pronunciamiento institucional para expresar el respaldo de su administración tras el terremoto registrado en Colombia el pasado lunes. El funcionario estadounidense confirmó la activación de mecanismos de cooperación internacional para atender las necesidades de la población afectada.

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Durante su intervención pública en el marco de una reunión multilateral, el representante del gobierno estadounidense hizo referencia al alcance del fenómeno natural. El secretario Pete Hegseth señaló que el movimiento telúrico fue percibido en territorio panameño, lugar donde se desarrollaba el encuentro entre delegaciones internacionales.

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El vocero estadounidense destacó la coordinación entre las diferentes agencias gubernamentales de su país para desplegar la respuesta logística. La estrategia de cooperación contempla el envío de insumos de asistencia y soporte técnico en articulación directa con los organismos de socorro del Estado colombiano.

Articulación institucional y antecedentes de cooperación

Respecto a las acciones conjuntas implementadas por las dependencias del gobierno estadounidense para responder a la contingencia.

El secretario de Defensa de Estados Unidos manifestó su “solidaridad al pueblo colombiano por el terremoto del lunes, y confirmo que el Departamento de Guerra, junto con el Departamento de Estado, moviliza ayuda para respaldar la respuesta del gobierno colombiano a este evento, tal como se realizó en Venezuela semanas atrás”.

🤝 EUA moviliza ayuda para Colombia 🇨🇴🇺🇸



Pete Hegseth (@SecWar) confirmó que los departamentos de Guerra y Estado de Estados Unidos están movilizando ayuda para apoyar la respuesta de Colombia tras el terremoto.



El anuncio introduce otra dimensión en la relación entre Bogotá y… pic.twitter.com/b9bVKffXok — Político Latam (@politico_latam) August 12, 2026

El pronunciamiento oficial ratificó la continuidad de los programas de apoyo humanitario en la región bajo esquemas de atención inmediata a desastres naturales. Las autoridades estadounidenses mantienen el monitoreo de los requerimientos en las zonas declaradas en emergencia para definir la entrega de recursos adicionales.

Agradecimiento diplomático y seguimiento de la emergencia

En la parte final de su declaración, el funcionario extendió un reconocimiento a los representantes diplomáticos que participan en la mesa de trabajo multilateral.

La agenda de cooperación bilateral entre ambos países mantendrá el seguimiento técnico a las afectaciones registradas en las vías y estructuras físicas.

Las agencias internacionales continuarán evaluando el progreso de las entregas de insumos en los municipios impactados por el evento geológico. El Gobierno nacional mantendrá el enlace con las misiones extranjeras para coordinar la llegada y distribución de los paquetes de asistencia humanitaria.