“Abelardo De La Espriella es un verdadero amigo de Israel”: Gideon Sa’ar, canciller de Israel, en entrevista con SEMANA

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, habló con SEMANA. Se refirió a la reapertura de relaciones y a la histórica cooperación entre ambos países. Del Gobierno Petro dijo: “Esa pesadilla terminó”.

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SEMANA: En su visita a Colombia, usted sostuvo una reunión con el nuevo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella. ¿A qué acuerdos llegaron?

Gideon Sa’ar: Normalmente, uno no revela lo que ocurrió en una reunión diplomática o en reuniones políticas como esa. Pero básicamente nuestras intenciones son las mismas: recuperar y fortalecer una alianza estratégica entre Colombia e Israel. Así que quizás, inmediatamente, lo que haremos será deshacer todas las cosas malas que hizo el presidente Petro, el expresidente Petro. Vamos a nombrar embajadores en ambos Estados muy rápidamente. Vamos a revocar la necesidad de visa y volver a las relaciones sin visa, como teníamos en el pasado. Vamos a cambiar todo tipo de malas decisiones que fueron tomadas durante este tiempo. Pero, por el lado positivo, vamos a fortalecer los vínculos de defensa y seguridad, los vínculos políticos y los vínculos económicos. Y tratamos en las reuniones, específicamente en esta reunión con el presidente, qué hacer con respecto a estos temas. Esta no fue nuestra primera reunión; fue mi segunda reunión con el presidente. Lo vi al comienzo de la campaña, el pasado noviembre, en Buenos Aires. Además, también me reuní con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, el ministro Omar Bula, en Washington D. C. hace aproximadamente dos semanas y media, y ya acordamos todas las cosas, incluido el cumplimiento de la promesa de campaña del presidente Abelardo de establecer la embajada en Jerusalén, la capital, la capital eterna de Israel.

SEMANA: Usted habla del embajador de Israel en Colombia. ¿Tiene quizás una fecha para esto?

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G.S.: Ya nominamos en el Gobierno a Vivian Aisen; ella será la nueva embajadora y es cuestión de cuándo se le otorgará la acreditación, y eso ocurrirá muy rápidamente. Así que creo que durante este mes, durante agosto, ella ya estará en Bogotá.

SEMANA: Y sobre las visas, usted también habló de las visas. ¿Cree que esto va a suceder muy pronto?

G.S.: Muy pronto. Sí. Ya di instrucciones a mi ministerio y obtuvimos la aprobación de la agencia de nuestro país que se ocupa de estos asuntos para hacerlo. Así que está acordado, y eso también fue acordado en la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, en Washington.

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SEMANA: Ministro, ¿podemos decir que Colombia es hoy el aliado estratégico más cercano de Israel en América Latina?

G.S.: Bueno, creo que hay una fuerte competencia porque tenemos muchísimos amigos en el continente hoy. Argentina, bajo el presidente Milei, es un gran amigo. Paraguay, bajo la presidencia del presidente Peña, es un gran amigo. Pero creo que Colombia, liderada por un líder, un gran líder como Abelardo De La Espriella, es un líder de convicción y es un verdadero amigo de Israel, y lo noté cuando me reuní con él en Buenos Aires hace nueve meses. Creo que es algo real y creo que Colombia será un gran aliado del Estado de Israel. Y Colombia también es un gran país. No es un país pequeño, es un gran país y creo que también podemos contribuir en muchos campos. Colombia tiene enormes desafíos de seguridad, ciberseguridad y otros campos en los que podemos contribuir; por lo tanto, estaré concentrado y esta es la razón por la que vine. Y vine cuando estamos en Israel, primero, en una situación de seguridad tensa y, segundo, en campaña electoral. Pero era muy importante para mí venir, en primer lugar, por el aprecio al presidente Abelardo De La Espriella. En segundo lugar, para demostrar nuestra intención de fortalecer las relaciones israelí-colombianas y estar con el pueblo de Colombia en un momento muy significativo de un gran cambio y esperanza. Y así es como lo veo.

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SEMANA: ¿Existe la posibilidad de tener una reunión, quizás, entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y Abelardo De La Espriella, o incluso una llamada?

G.S.: Sí. Creo que ocurrirá, creo que ocurrirá muy pronto.

Gideon Sa'ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, habló sobre la posible reunión entre el mandatario de su país y el de Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

SEMANA: El vicepresidente colombiano dice que la primera visita que hará será en Israel. ¿Qué sabe usted al respecto y cómo será?

G.S.: No, lo invitamos. Lo invitamos y espero que esta visita, que ocurrirá muy pronto, se combine con la apertura de la nueva embajada en Jerusalén, lo cual será un momento histórico para nosotros. Es una decisión moral que reconoce la verdad que conocemos; es la verdad bíblica, es la verdad histórica de que Jerusalén es la capital eterna de Israel y, por lo tanto, espero que ocurra muy pronto; podría ocurrir incluso en septiembre u octubre.

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SEMANA: Pocos días después de su visita a Cali, el país fue azotado por un fuerte terremoto. ¿Qué tipo de asistencia brindará Israel al Gobierno de Abelardo De La Espriella en respuesta a este fenómeno natural que sacudió el país el 10 de agosto?

G.S.: Me entristeció profundamente el devastador terremoto, sobre todo porque había regresado de Colombia pocos días antes. La hermosa sinagoga de Cali, donde me reuní con la comunidad judía, también resultó dañada por el sismo, lo que hizo que esta tragedia se sintiera particularmente cercana y personal. Estamos trabajando directamente con nuestros colegas en Colombia para comprender sus necesidades y coordinar la asistencia de Israel según sea necesario, incluyendo búsqueda y rescate, apoyo médico para los heridos y ayuda humanitaria para las familias que perdieron sus hogares. Apoyamos a nuestros amigos en las buenas y en las malas, y el pueblo colombiano debe saber que cuenta con un amigo incondicional en Israel.

SEMANA: Ministro, hablemos del expresidente Gustavo Petro. Él afirmó que Israel…

G.S.: ¿Por qué hablar de él? Ya está, ya está fuera del cargo. Tuve una reunión en el hotel con líderes evangélicos y hablaron de ello como si hubieran despertado de una pesadilla, pero nosotros ya despertamos. Se acabó.

SEMANA: En Colombia estamos muy interesados precisamente en esto, en su declaración más reciente. Él dice que Israel estuvo detrás de una supuesta manipulación del software electoral en Colombia. ¿Cuál es su opinión al respecto?

G.S.: Que es ridículo y creo que debería encontrar mejores excusas para su derrota y para la derrota de Cepeda porque perdieron el país mientras controlaban los ministerios del Estado y todo el poder. Así que eso demostró que el pueblo de Colombia quería un cambio. Israel no tuvo… Puedo asegurarle una cosa. Rezamos para que Abelardo ganara, pero eso fue lo único que hicimos.

SEMANA: ¿Qué cree que fue lo que deterioró las relaciones entre Colombia e Israel? ¿Y cuándo se convirtió la situación en un punto sin retorno con el presidente Petro?

G.S.: Bueno, se rompió en 2024. Ya no teníamos embajadores y el presidente Petro simplemente trabajó no solo contra Israel, trabajó contra los intereses de Colombia, cancelando… No completó eso de todos modos. Será deshecho, pero canceló el tratado de libre comercio con Israel. ¿Sabe cuántos países quieren tener un tratado de libre comercio con Israel? Tengo muchísimas solicitudes, pero no lo hacemos con tanta frecuencia. Así que volveremos a ello. Pero lo que estoy diciendo es que los peregrinos colombianos que quieren estar, que quieren venir a Israel para ir a los lugares santos del cristianismo, necesitaban visa porque Petro decidió cancelar el acuerdo de exención de visa. Así que estoy diciendo que estaba tan lleno de odio que tomó decisiones que iban en contra de los intereses de Colombia y de los colombianos, no solamente contra Israel. Pero, como le dije, esta pesadilla terminó.

SEMANA: Gustavo Petro acusa constantemente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de genocidio. ¿Cuál es la respuesta al expresidente colombiano?

G.S.: Este tipo de etiquetas de sangre fueron conocidas durante todas las generaciones contra el pueblo judío; es una etiqueta de sangre. Y lo que ocurrió el 7 de octubre, ellos eran genocidas y eran palestinos, no eran los israelíes. Vinieron y mataron familias, mataron niños frente a sus padres, mataron padres frente a sus hijos, violaron mujeres, quemaron bebés. Estos son los genocidas. Pero el señor Petro se está identificando con todas las organizaciones terroristas, con Irán, con todas las fuerzas radicales del mundo. Puso la verdad al revés. Pero la gente es más inteligente que eso. Tuvimos una incitación de personas como Petro, de personas que ya saben que no pueden derrotar militarmente a Israel. Así que lo que intentarán es actuar con medios económicos, con medios diplomáticos, con medios legales, contra el Estado de Israel. Pero el Estado de Israel fue atacado. Quiero decir, nosotros no iniciamos la guerra en ninguno de estos frentes. No con Hezbolá, no con Hamás, no con Irán. Pero, ¿qué haría cualquier país cuando dos Estados, dos Estados terroristas establecidos en nuestras fronteras después de que nos retiramos? Porque nos retiramos del Líbano en 2000, nos retiramos de la Franja de Gaza en 2005. Pero Hezbolá y Hamás construyeron reinos de terror que atacaron a Israel una y otra vez. Un país debe tener el derecho de defenderse. Y nos defendimos de la manera más moral. Puedo asegurarle que no hay ningún ejército, incluyendo los ejércitos occidentales, en el mundo que revise ningún objetivo militar para minimizar el daño colateral. Pero usted sabe, los terroristas; este país también sabe lo que hay allí, están usando a los ciudadanos como escudos humanos. Están actuando desde escuelas, desde hospitales, desde mezquitas. Ellos son los criminales de guerra. Nosotros solo vinimos a defender a nuestro pueblo en una guerra que nos fue impuesta.

SEMANA: ¿Usted está de acuerdo con la posición de Donald Trump sobre Gustavo Petro y ponerlo en una Lista OFAC e investigarlo en los Estados Unidos?

G.S.: Si el presidente Trump decidió eso, probablemente tiene buenas razones para ello. No estoy seguro de saber todo sobre eso. Siempre recordaremos a Petro como un antisemita, como un enemigo declarado del Estado de Israel que, en nuestros peores momentos, cuando fuimos atacados, se unió a nuestros enemigos, y este fue el momento para que él cortara relaciones con Israel. Para nosotros, es suficiente. Y estamos felices de que ya no esté en el poder.

SEMANA: ¿Y cree que el antisemitismo ha crecido por él en estos cuatro años?

Gideon Sa’ar ministro de Relaciones Exteriores de Israel, utilizó la frase: "La pesadilla terminó", para referirse al gobierno de Gustavo Petro. Foto: Guillermo Torres / Semana

G.S.: Sí, él ayudó. Porque difundió estas etiquetas de sangre y no todos conocen los hechos. Él personalmente publicó etiquetas de sangre contra el Estado de Israel, contra las IED (FDI), contra el primer ministro de Israel. Lo hizo personalmente, así que lo difundió. Y ahora usted sabe, un país puede ser criticado. Cualquier política de gobierno puede ser criticada. Es legítimo. Pero hay una diferencia entre crítica y deslegitimación, demonización y dobles estándares. Cuando usa dobles estándares para el Estado judío y todos los otros Estados del mundo, esto es exactamente lo que él había hecho. Y en la definición del IRA de antisemitismo, estas son exactamente las cosas, exactamente lo que el señor Petro había hecho.

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SEMANA: ¿Qué implica para las relaciones bilaterales entre ambos países el reconocimiento por parte de Colombia de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán?

G.S.: El reconocimiento por parte de Colombia de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán es una decisión histórica y una poderosa expresión de la nueva era en las relaciones entre nuestros países. Demuestra el liderazgo del presidente De La Espriella, su amistad con Israel y su comprensión de las necesidades de seguridad de Israel. El nuestro es un país pequeño sin profundidad estratégica, y unas fronteras defendibles son esenciales para nuestra seguridad. Agradezco a Colombia por adoptar esta importante postura.

Gideon Sa’ar ministro de Relaciones Exteriores de Israel, en entrevista con Juan David Cardozo, editor de SEMANA. Foto: Guillermo Torres

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SEMANA: Hablemos del conflicto de Oriente Medio y nos gustaría entender el papel que el presidente Donald Trump ha desempeñado frente a la amenaza a la seguridad israelí en este conflicto.

G.S.: Somos aliados. Estados Unidos e Israel son aliados. Luchamos juntos con el mismo objetivo. Para evitar que el régimen en Irán, que es el régimen más extremista en el mundo, tenga armas nucleares, que es el arma más peligrosa de la tierra. Si ellos tienen un arma nuclear, el mundo estará en peligro. Tienen conexiones directas con todas las organizaciones terroristas. Las están financiando y entrenando y pueden, muy fácilmente, filtrar incluso bombas sucias a organizaciones terroristas. Puede ver ahora cómo atacan países árabes, cómo atacan a todos sus vecinos en el Golfo. Esto es lo que están haciendo sin armas nucleares. Imagínese lo que harán si tienen un paraguas nuclear. Así que el presidente Trump y su administración comparten las mismas opiniones que nosotros: que Irán nunca debería tener armas nucleares. Y él tomó una decisión muy valiente de hacer algo, no de hablar de ello; porque normalmente, usted sabe, presidentes en el pasado, Corea del Norte en los noventa, si el liderazgo de entonces hubiera tomado las decisiones correctas, Corea del Norte no tendría armas nucleares. Pero el presidente Clinton no lo había hecho. Tenía un plan militar, pero no lo había hecho. El presidente Trump, quien en nuestro Gobierno encabezado por el primer ministro Netanyahu tomó las decisiones en 2025 y en este año con el fin de impedir que Irán tenga armas nucleares. Es, por supuesto, para nosotros existencial, para nuestro país, pero también es muy importante para toda la región y para el orden y la seguridad mundial.

SEMANA: Usted está frente al conflicto en Líbano, en Gaza, ¿podría hacer una declaración o, quizás, su opinión sobre lo que está pasando ahora mismo y lo que va a ser en el futuro cercano?

Gideon Sa’ar ministro de Relaciones Exteriores de Israel, habla sobre la relación entre Israel y Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

G.S.: En los dos lugares, nuestro objetivo es claro: desarmar Estados terroristas. Hamás en la Franja de Gaza, Hezbolá en Líbano. No tenemos ninguna ambición territorial en Líbano. Lo dijimos muy claramente. Para nosotros, lo importante es que Líbano no sea un lugar desde donde los terroristas vienen y atacan a Israel una y otra vez, como vimos tantas veces. Ellos iniciaron la guerra, se unieron a Hamás el 8 de octubre; se unieron a Irán el 2 de marzo de este año. Así que no tenemos ninguna disputa seria con el Estado del Líbano. Tenemos un problema con Hezbolá y este problema es común para Israel y Líbano porque también para Líbano ellos están socavando su soberanía y su independencia. Es un Estado dentro de un Estado, que es más fuerte que el propio Estado desde el punto de vista militar. Así que este es el asunto que necesitamos resolver en la Franja de Gaza y en Líbano. Desmantelar totalmente estas organizaciones terroristas que no son solo organizaciones terroristas, sino Estados terroristas.

SEMANA: Si Donald Trump le pide a Israel aceptar un acuerdo antes de que Hamás esté completamente desarmado. Usted acaba de hablar de eso…

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G.S.: No creo que Donald Trump haga eso. Solo necesitan leer el plan de 20 puntos de Donald Trump de octubre de 2025. Lo aceptamos. Y la condición para la reconstrucción de la Franja de Gaza, para la retirada israelí, es un desarme total de las facciones terroristas. La militarización de la Franja de Gaza y la radicalización de la sociedad palestina en la Franja de Gaza. La ventaja en el plan de Trump es que tocó unos asuntos centrales que nunca fueron tratados en el pasado, incluso en nuestros planes, porque implementamos; yo me opuse a eso en ese momento, el plan de retirada en 2005. Pero nunca un plan trató los asuntos centrales de desmilitarización, desarme, desradicalización. Si esos asuntos se resuelven, puedo asegurarle que, primero que todo, nuestro Estado y también la Franja de Gaza tendrán un futuro mejor.

SEMANA: Gracias por su tiempo y esperamos lo mejor en esta etapa de las relaciones entre Colombia e Israel.

G.S.: Ojalá, estoy feliz por Colombia por elegir a un gran líder como Abelardo De La Espriella. Llevo suficiente tiempo en política para reconocer a los líderes. Es un gran líder y estoy seguro de que enfrentará valiente y exitosamente los desafíos que Colombia tiene.