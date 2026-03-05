Gustavo Petro le solicitó a Donald Trump “salir del conflicto armado contra Irán” y le pidió hacer un “pacto por la vida”

La escalada militar que viene adelantando Estados Unidos en áreas estratégicas de Irán nuevamente llamó la atención del presidente de la República, Gustavo Petro, motivándolo a referirse otra vez a este conflicto.

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el mandatario colombiano le pidió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que salga del consulto armado contra Irán.

Gustavo Petro actuará en la película sobre el almirante Padilla, financiada por el Estado, al lado de un actor de Hollywood

“Tal como la revista conservadora The Economist pide, le solicito al presidente Donald Trump salir del conflicto armado contra Irán y realizar un Pacto por la Vida y la Libertad en el Medio Oriente”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó en el mensaje: “Como se lo expresé en nuestra reunión personal y frente al cuadro de Lincoln al lado de un hermoso jardín de rosas que el mismo Trump diseñó, lo que nos une es la libertad, la vida y la paz”.

“Ofrecemos todo lo que esté al alcance para lograr la paz en el Caribe, en mi país y en el Medio Oriente”, recalcó Gustavo Petro.

Pero no es el único mensaje de Petro sobre el conflicto en Oriente Medio, ya que, recientemente, publicó un post en el que hizo una reflexión: “Hay que volver cuánto antes al respeto al derecho internacional. Además de la poblacion iraní afectada, una revolución allí es ilusoria por la fuerte base popular que defiende el sistema teocrático, y un regreso a la monarquía es una estupidez, ahora los países del golfo sufren ataques de Irán sin mayor defensa”.

Y también manifestó: “La alianza que rompió el derecho internacional mientras se negociaba se reduce a EE. UU. e Israel con algunos países europeos, es la visión equivocada de la guerra entre civilizaciones”.

“La mayoría de los países europeos, los mismos países del golfo, también agredidos por Irán, buscando la unidad árabe, América Latina y África podríamos encontrar el regreso inmediato a conversaciones de paz y al derecho internacional. El riesgo para la humanidad es inmenso. El genocidio, inminente. La razón debe invadir las decisiones ahora. El respeto a las sociedades diferentes y de la diversidad humana debe prevalecer y eso significa el diálogo permanente”, puntualizó Petro.

Gustavo Petro, sin mencionar a Trump, reflexionó sobre el ataque contra Irán: “El gobierno de Estados Unidos tiene hoy una gran responsabilidad ante la humanidad”

Cabe reseñar que el pasado 3 de febrero, el presidente colombiano y el mandatario de Estados Unidos tuvieron un cara a cara en la Casa Blanca, en donde se llegó a la conclusión de iniciar un nuevo camino hacia la normalización de las relaciones diplomáticas.