Política

Gustavo Petro le solicitó a Donald Trump “salir del conflicto armado contra Irán” y le pidió hacer un “pacto por la vida”

El jefe de Estado ha sido un crítico de la intervención de Estados Unidos en Oriente Medio.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 9:43 a. m.
El presidente Gustavo Petro lanzó una inesperada propuesta al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en medio del conflicto en Oriente Medio.
El presidente Gustavo Petro lanzó una inesperada propuesta al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en medio del conflicto en Oriente Medio. Foto: Getty Images / Presidencia

La escalada militar que viene adelantando Estados Unidos en áreas estratégicas de Irán nuevamente llamó la atención del presidente de la República, Gustavo Petro, motivándolo a referirse otra vez a este conflicto.

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el mandatario colombiano le pidió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que salga del consulto armado contra Irán.

Gustavo Petro actuará en la película sobre el almirante Padilla, financiada por el Estado, al lado de un actor de Hollywood

“Tal como la revista conservadora The Economist pide, le solicito al presidente Donald Trump salir del conflicto armado contra Irán y realizar un Pacto por la Vida y la Libertad en el Medio Oriente”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó en el mensaje: “Como se lo expresé en nuestra reunión personal y frente al cuadro de Lincoln al lado de un hermoso jardín de rosas que el mismo Trump diseñó, lo que nos une es la libertad, la vida y la paz”.

Política

Álvaro Uribe denuncia que Caquetá se ha convertido en epicentro de presión armada en medio de las elecciones

Política

Pese a las constantes garantías de la Registraduría, Gustavo Petro insiste en que el supuesto “fraude electoral” sigue vigente

Política

María Fernanda Cabal cuestiona la participación del actor de Hollywood Cuba Gooding Jr. en película financiada por el Gobierno Petro

Política

“Así no le guste”: Gustavo Petro lanzó mensaje directo al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por tasa de homicidios

Política

Gustavo Petro actuará en la película sobre el almirante Padilla, financiada por el Estado, al lado de un actor de Hollywood

Política

Tensión entre el Centro Democrático y Salvación Nacional a tres días de las elecciones: “Qué bueno que reconozcas que les restaremos curules”

Política

Álvaro Uribe confirmó sus razones para oponerse al Gobierno de Gustavo Petro, pese a que el presidente tiene una aprobación del 48 %

Arcadia

Esto le dijo Cuba Gooding Jr. a SEMANA a propósito de su participación en la película del almirante Padilla: “Me encantan los personajes históricos”

Confidenciales

Le dicen a Petro que “mientras la gente muere por falta de medicamentos”, él gasta millonada en película sobre el almirante Padilla

Confidenciales

Exvicepresidente Germán Vargas Lleras reaparece en fotografía junto a su nieto después de publicar un video que generó reacciones

“Ofrecemos todo lo que esté al alcance para lograr la paz en el Caribe, en mi país y en el Medio Oriente”, recalcó Gustavo Petro.

Pero no es el único mensaje de Petro sobre el conflicto en Oriente Medio, ya que, recientemente, publicó un post en el que hizo una reflexión: “Hay que volver cuánto antes al respeto al derecho internacional. Además de la poblacion iraní afectada, una revolución allí es ilusoria por la fuerte base popular que defiende el sistema teocrático, y un regreso a la monarquía es una estupidez, ahora los países del golfo sufren ataques de Irán sin mayor defensa”.

Y también manifestó: “La alianza que rompió el derecho internacional mientras se negociaba se reduce a EE. UU. e Israel con algunos países europeos, es la visión equivocada de la guerra entre civilizaciones”.

“La mayoría de los países europeos, los mismos países del golfo, también agredidos por Irán, buscando la unidad árabe, América Latina y África podríamos encontrar el regreso inmediato a conversaciones de paz y al derecho internacional. El riesgo para la humanidad es inmenso. El genocidio, inminente. La razón debe invadir las decisiones ahora. El respeto a las sociedades diferentes y de la diversidad humana debe prevalecer y eso significa el diálogo permanente”, puntualizó Petro.

Gustavo Petro, sin mencionar a Trump, reflexionó sobre el ataque contra Irán: “El gobierno de Estados Unidos tiene hoy una gran responsabilidad ante la humanidad”

Cabe reseñar que el pasado 3 de febrero, el presidente colombiano y el mandatario de Estados Unidos tuvieron un cara a cara en la Casa Blanca, en donde se llegó a la conclusión de iniciar un nuevo camino hacia la normalización de las relaciones diplomáticas.

Más de Política

El líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, llegó este martes a un centro comercial del centro de Cali, junto a la candidata presidencial de esa colectividad, Paloma Valencia. Foto: Jorge Orozco.

Álvaro Uribe denuncia que Caquetá se ha convertido en epicentro de presión armada en medio de las elecciones

El presidente Gustavo Petro insiste en su tesis de un supuesto "fraude electoral".

Pese a las constantes garantías de la Registraduría, Gustavo Petro insiste en que el supuesto “fraude electoral” sigue vigente

Gustavo Petro actuará en la película sobre el almirante Padilla, financiada por el Estado, al lado de un actor de Hollywood Cuba Gooding Jr..

María Fernanda Cabal cuestiona la participación del actor de Hollywood Cuba Gooding Jr. en película financiada por el Gobierno Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Así no le guste”: Gustavo Petro lanzó mensaje directo al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por tasa de homicidios

.

Gustavo Petro actuará en la película sobre el almirante Padilla, financiada por el Estado, al lado de un actor de Hollywood

Enrique Gómez Martínez y Tomás Uribe Moreno.

Tensión entre el Centro Democrático y Salvación Nacional a tres días de las elecciones: “Qué bueno que reconozcas que les restaremos curules”

El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X en respuesta a Álvaro Uribe.

Álvaro Uribe confirmó sus razones para oponerse al Gobierno de Gustavo Petro, pese a que el presidente tiene una aprobación del 48 %

Así quedó el carro que le quemaron al candidato a la Cámara, Mauricio Matri.

Queman vehículo de candidato a la Cámara por el Centro Democrático en Santander: “Le metieron candela, fue horrible”

No hay alerta de fraude electoral en Colombia

Petro se queda solo en sus denuncias de posible fraude electoral: partidos respaldan a Hernán Penagos y el trabajo de la Registraduría

Noticias Destacadas