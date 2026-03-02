POLÍTICA

Gustavo Petro, sin mencionar a Trump, reflexionó sobre el ataque contra Irán: “El gobierno de Estados Unidos tiene hoy una gran responsabilidad ante la humanidad”

El mandatario colombiano insistió en que “las armas nucleares son una amenaza contra la humanidad y lo son todas sin excepción”.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 8:17 a. m.
El presidente Gustavo Petro se volvió a pronunciar por el conflicto en Medio Oriente.
El presidente Gustavo Petro no ha guardado silencio frente a la guerra que se libra en Medio Oriente luego de que Estados Unidos e Israel decidieran atacar a Irán este fin de semana.

Sin mencionar al presidente Donald Trump, con quien se reunió en febrero de 2025 en los mejores términos, el presidente cree que Estados Unidos tiene una responsabilidad en medio de este conflicto que escaló, promete extenderse a varias naciones y que no tendrá un final pronto.

“Hay que volver cuánto antes al respeto al derecho internacional. Además de la poblacion iraní afectada, una revolución allí es ilusoria por la fuerte base popular que defiende el sistema teocrático, y un regreso a la monarquía es una estupidez, ahora los países del golfo sufren ataques de Irán sin mayor defensa”, reflexionó el jefe de Estado en su red social X.

Aviones cayendo en Kuwait
“La alianza que rompió el derecho internacional mientras se negociaba se reduce a EE. UU. e Israel con algunos países europeos, es la visión equivocada de la guerra entre civilizaciones”, añadió.

Y siguió: “La mayoría de los países europeos, los mismos países del golfo, también agredidos por Irán, buscando la unidad árabe, América Latina y África podríamos encontrar el regreso inmediato a conversaciones de paz y al derecho internacional. El riesgo para la humanidad es inmenso. El genocidio, inminente. La razón debe invadir las decisiones ahora. El respeto a las sociedades diferentes y de la diversidad humana debe prevalecer y eso significa el diálogo permanente”.

Imágenes difundidas por las Fuerzas de Defensa de Israel muestran el momento del impacto sobre instalaciones que el ejército israelí calificó como objetivos estratégicos en Irán.
A juicio de Gustavo Petro, “el gobierno de los Estados Unidos, tiene hoy una gran responsabilidad ante la humanidad. De ello dependerá su futuro. La bandera de la democracia y la libertad es victoriosa solo si atraen a los pueblos y los pueblos se atraen sin agredirlos, acompañando sus luchas pero no reemplazando el pueblo".

El presidente Gustavo Petro alista maletas para un nuevo viaje internacional.
Según el mandatario, una democratización de una sociedad solo se logra por la historia y las luchas que esa sociedad haga, nadie impone una democracia.

“La reacción militar de los pueblos en alianza contra gobiernos solo, como ocurrió contra Hitler, se producen cuando se está ante una verdadera amenaza contra la humanidad. Las armas nucleares son una amenaza contra la humanidad, y lo son todas sin excepción”, afirmó.

Recordó que desde el comienzo, el arma nuclear se convirtió en extorsión sobre la base de su capacidad de destrucción de la vida humana. “El camino racional de la humanidad es eliminarla en todas partes del mundo”, destacó.

En medio de la confrontación, el presidente Petro aseguró que Colombia buscaría una reunión de carácter urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Además, lanzó fuertes críticas contra Israel.

“El pueblo de Israel debe expresarse en libertad por su gobierno. Netanyahu hoy lanzó un misil matando 108 niñas de un colegio de primaria en Irán. Ese ataque es ilegal”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

E hizo un llamado a crear “un gran frente mundial contra la guerra” y a realizar “el pacto por la vida de la humanidad”.

