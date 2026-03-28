Westcol y Petro: ¿se rajó el presidente?

En la Casa de Nariño se están revisando las redes sociales y los comentarios que se han hecho tras el diálogo que sostuvo el presidente Gustavo Petro con Westcol, el popular streamer que habló con el mandatario por más de una hora.

Westcol le reclamó al presidente Gustavo Petro por detalle incómodo antes de iniciar su transmisión: “Me dejó esperando”

Aunque la entrevista fue un fenómeno en redes sociales y plataformas de streaming, y cumplió su objetivo de llegar a audiencias jóvenes, en Palacio quedó una preocupación: los videos virales del mandatario destacan respuestas en las que se enredó, dejando la sensación de que defiende a los criminales. Westcol, que no se había metido en el mundo de la política, incomodó a Petro en varias oportunidades y logró que sus respuestas fueran confusas; por eso, harán una evaluación a fondo del resultado.