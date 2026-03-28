Tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego del triunfo de Santa Fe ante el Bucaramanga

El sistema de campeonato de la Primera División del fútbol colombiano establece que solo los ocho primeros equipos de la tabla de posiciones avanzan a la fase de cuadrangulares, lo que exige un promedio de 29 a 31 puntos para asegurar la clasificación.

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En este contexto, Independiente Santa Fe ha modificado su panorama estadístico tras sumar dos victorias consecutivas en las recientes jornadas de la Liga Betplay Dimayor. Estos resultados mantienen activas sus opciones matemáticas en el cierre de la fase regular.

El Cardenal obtuvo la victoria con anotaciones de Hugo Rodallega y Luis palacios. Foto: Fotos: Jaime Moreno.

Junto al cuadro bogotano, instituciones como Atlético Bucaramanga, Llaneros, Águilas Doradas, Deportivo Cali, Fortaleza e Independiente Medellín mantienen la disputa por ingresar a los puestos de clasificación.

De acuerdo con los registros oficiales, estos clubes se ubican actualmente entre las casillas 9 y 15 de la tabla general. Su balance oscila entre los 13 y los 19 puntos, tras haber disputado 12 o 13 jornadas del rentado local, lo que evidencia un margen de error mínimo para las próximas seis fechas del calendario.

Ascenso de Independiente Santa Fe en la tabla

El equipo albirrojo consolidó su repunte numérico tras superar a Atlético Bucaramanga por un marcador de 2-1 en el Estadio Departamental Américo Montanini, en condición de visitante. Previo a este resultado, el conjunto capitalino había derrotado a Independiente Medellín.

Actualmente, el equipo bogotano suma 18 puntos y registra una diferencia de gol neutral, un balance que lo mantiene con posibilidades matemáticas directas de avanzar a las instancias finales.

Para concretar su paso a la siguiente ronda en las jornadas de todos contra todos restantes, el León deberá enfrentar a rivales como Deportes Tolima, Millonarios y Deportivo Pasto. La exigencia de estos compromisos locales coincidirá con el inicio de su calendario internacional.

A la par de la definición de la Liga Betplay, Independiente Santa Fe iniciará su participación en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, donde competirá frente a Peñarol, Corinthians y Platense.

Águilas Doradas se acerca al grupo de los ocho

Por su parte, el desarrollo de la fecha 14 del campeonato incluyó el enfrentamiento entre Águilas Doradas y Alianza de Valledupar, partido programado en el Estadio Polideportivo Cincuentenario de la ciudad de Medellín. La escuadra antioqueña logró imponerse por la mínima diferencia (1-0) frente al conjunto visitante.

Buenas tardes - Aguilas vs Alianza - Liga BetPlay - Estadio Cincuentenario de Medellín - Foto: Créditos: David Jaramillo

Con este resultado a favor, Águilas Doradas se instaló temporalmente en la décima posición del torneo, sumando 19 puntos en 13 partidos disputados y registrando una diferencia de gol de más uno.

El calendario restante para esta institución comprende encuentros ante Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Junior, Fortaleza, Once Caldas e Independiente Medellín. Estas escuadras también se encuentran en la disputa activa por obtener un cupo a la fase final, configurando enfrentamientos directos en las próximas semanas.