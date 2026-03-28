Política

Álvaro Uribe envía mensaje a mototaxistas y presenta iniciativas sobre formación y acceso a crédito

El expresidente se refirió a esta actividad económica y presentó iniciativas relacionadas con capacitación y acceso a financiamiento.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

28 de marzo de 2026, 7:23 a. m.
Expresidente Álvaro Uribe.
Expresidente Álvaro Uribe. Foto: Guillermo Torres / Semana

El expresidente Álvaro Uribe Vélez envió un mensaje dirigido a los mototaxistas del país, en el que abordó aspectos relacionados con esta actividad y expuso algunas propuestas para ellos.

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En su intervención de este sábado 28 de marzo, el exmandatario señaló: “A ese grupo de más de medio millón de colombianos que hacen sus ingresos generalmente precarios del mototaxismo. Los saludo con todo aprecio. En el gobierno que presidí, empezó a tomar mucha fuerza esa actividad”.

También indicó que durante su gobierno como presidente no se implementó una regulación estricta, sino que se optó por otorgar competencias a las autoridades locales.

“No me atreví a imponerle una reglamentación estricta. Con el ministro Andrés Uriel tomamos la decisión de entregarle competencias a los alcaldes para que los alcaldes lograran procesos de concertación entre el mototaxismo y el transporte formal”, expresó.

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Añadió que esta actividad cumple un papel en distintas dinámicas económicas y de movilidad. El exjefe de Estado también mencionó propuestas que está planteando la candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia.

“Unas propuestas iniciales que se han discutido en los foros del partido y que la lleva nuestra gran candidata Paloma Valencia”, afirmó, al referirse a iniciativas relacionadas con formación y acceso a crédito para este grupo.

Entre las medidas expuestas, planteó: “Asimilar al mototaxista joven al nini, al joven que no estudia ni trabaja, y ofrecerle esa formación técnico-tecnológica en ciclos acumulativos cortos que le permitan también tener otra actividad económica bien remunerada”.

De cara a las elecciones de primera vuelta presidencial, Uribe mencionó una propuesta de crédito popular respaldado por garantías estatales.

“La Nación da una garantía de 20 pesos y se desembolsa por las entidades financieras un crédito de 100. Y si hay que rebajar la tasa de interés, entonces también se aumenta el valor de la garantía como compensación”, explicó.

Finalmente, indicó que se buscaría abrir espacios de diálogo con este sector en distintas ciudades del país. “Paloma quiere abrir un gran espacio de diálogo con ustedes en todas las ciudades de Colombia”, concluyó.