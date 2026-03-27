El video de Gustavo Petro que molestó a Paloma Valencia lanzándole fuerte reclamo: “Son logros del Centro Democrático”

Un agudo choque se registró entre el presidente Gustavo Petro y la candidata presidencial Paloma Valencia. Roce que se presentó por uno de los apartes de la entrevista del jefe de Estado con Westcol.

La primera en lanzar una aguda pulla fue Valencia, quien criticó al mandatario por desconocer los logros en materia laboral del Centro Democrático.

Gustavo Petro dio veredicto sobre la entrevista con Westcol: este fue el mensaje que publicó en sus redes sociales

“El cinismo de Petro no tiene límites. Ahora resulta que nuestros resultados son de él; de ese nivel es la pobreza de su mandato. Que quede claro que la reducción de la jornada laboral y la ampliación de la licencia de maternidad son logros del Centro Democrático”, expresó Valencia.

Posteriormente, Petro le respondió: “El expresidente Uribe prorrogó el día hasta las 10 de la noche. Propuse que el día terminara a las seis de la tarde y hubiera sobrecargos laborales para trabajar después de esa hora, lo mismo hicimos con sábados y domingos. La ley de reforma laboral estableció las 7 de la noche”.

“La consecuencia es más tiempo libre para la gente que trabaja y cuando se trata de mamás trabajadoras pueden estar más tiempo con los hijos. Es fundamental que niñas y niños sientan el amor de sus padres entre los cero y los siete años, cuando el cerebro se forma”, afirmó el mandatario colombiano.

Y anotó el presidente: “La reforma laboral que presenté y es ley de la República, es la principal medida de seguridad de un país. De la primera infancia cuidada con amor, no salen delincuentes”.

“Esto que ha sido verificado en muchos países que han establecido poderosos sistemas de cuidado de la niñez, debe ser fortalecido en Colombia. La prioridad del presupuesto debe ser un sistema fuertemente financiado de cuidado integral de la primera infancia en todo el territorio nacional”, concluyó el jefe de Estado.

Otro de los cuestionamientos al presidente, lo hizo la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín: “Petro dice que redujo la jornada laboral, MIENTE. Ley del @CeDemocratico 2101 de 2021, pasó gradualmente de 48 a 42 sin reducir salario. ¿Algún día cogeremos a Petro en una verdad?”.

También hizo lo propio, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal: “Petro no le queda bien apropiarse de la Ley 2101 de 2021, impulsada por nuestro partido Centro Democrático que reduce la jornada laboral máxima de 48 a 42 horas semanales sin disminuir el salario”.