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“Que renuncie Roa o la junta le pida la dimisión”: accionistas minoritarios de Ecopetrol

Fuertes críticas de los pequeños inversores en la petrolera se escucharon en la asamblea ordinaria realizada este 27 de marzo.

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Redacción Economía
27 de marzo de 2026, 2:13 p. m.
Accionistas minoritarios de Ecopetrol levantaron la voz para pedir la renuncia de Ricardo Roa
Accionistas minoritarios de Ecopetrol levantaron la voz para pedir la renuncia de Ricardo Roa Foto: Ecopetrol / Transmisión Youtube

Parecía interminable. Como en pocas ocasiones, la asamblea ordinaria de accionistas de Ecopetrol iba a extenderse durante todo el día.

El tema obligado surgía en cada punto en el que podían intervenir los pequeños inversionistas que, según dijo una de las participantes, hicieron sus esfuerzos económicos con la expectativa de tener un retorno, el cual, ahora, ven amenazado.

El punto de la agenda era para la aprobación de los resultados de la compañía, que fueron presentados por el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

La mayoría de los 11 accionistas o representantes de inversores que se inscribieron para ese tema aprovechaban el momento para referirse al caso Roa.

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Desde el presidente de la USO, sindicato de la petrolera, hasta accionistas como el exsenador y político Jorge Robledo, alzaron su voz para pedir la renuncia de Roa o, en su defecto, que sea la junta directiva la que tome la decisión, en el ejercicio de su obligación de ser coherente con el derecho fiduciario que le asiste.

Robledo manifestó que Roa está tres veces sub judice (bajo decisión judicial). En ese sentido, estaría afectando a la compañía, que es de todos los colombianos, por ser patrimonio del Estado, y porque entre sus accionistas minoritarios hay más de 270.000 ciudadanos.

De acuerdo con las intervenciones, algunas de las cuales se refirieron al informe de resultados, “las reservas están cayendo y hay una junta antipetrolera en su mayoría”.

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