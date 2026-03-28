Presidencia publica hoja de vida de Cielo Rusinque para regresar a la Superintendencia de Industria y Comercio

La Presidencia de la República publicó en la noche del pasado viernes, 27 de marzo, la hoja de vida de Cielo Rusinque para ocupar nuevamente el cargo de Superintendente de Industria y Comercio, luego de la decisión del Consejo de Estado de anular su nombramiento.

Imagen tomada del portal web de la Presidencia de la República. Foto: Presidencia

Este es un requisito previo para la designación en propiedad de los funcionarios en el Gobierno.

En los últimos días, el alto tribunal había determinado que Rusinque no cumplía con los requisitos para ser superintendente. “Anula nombramiento de superintendente de Industria y Comercio. Documento firmado electrónicamente por: Gloria María Gómez Montoya (con aclaración de voto), Luis Alberto Álvarez Parra, Omar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas”, determinó la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Según estableció, Rusinque no habría cumplido con el requisito de los 10 años de experiencia, incluida la docencia, pues solo habría acreditado ocho años, seis meses y 25 días en la hoja de vida.

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Rusinque presentó su experiencia como profesional universitaria en Fusagasugá, Cundinamarca; docente en la universidad del mismo departamento; apoyo en la elaboración de documentos jurídicos en la firma Gustavo Adolfo Ricaurte; abogada en asesoramiento en Mialots Avocats; abogada de derecho constitucional y directora en el Departamento Administrativo de Prosperidad Social.

“No se cumplió con la formación académica, consistente en contar con un título de posgrado en la modalidad de maestría o doctorado en áreas afines a las funciones del cargo de superintendente de Industria y Comercio”, se reconoció en el fallo.

Cielo Rusinque. Foto: Foto 1. SIC-Youtube / Foto 2. Consejo de Estado-Logo

Posterior a esa decisión, Rusinque dijo que no estaba de acuerdo, pues no se le habrían avalado sus estudios en Europa. “El fallo parte de una premisa conceptualmente insostenible: considerar que una maestría en Ciencias Políticas y Sociales realizada en París, en una institución internacionalmente reconocida, carece de relación con las funciones de la Superintendencia, como si los ámbitos de mercado, competencia, consumo y propiedad industrial fueran ajenos a las relaciones de poder que los estructuran”, cuestionó Rusinque.

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Pese a sus reparos, Rusinque presentó su renuncia. Como encargado en cargo fue designado Diego Andrés Solano Osorio, quien se venía desempeñando como asesor del despacho de la superintendente.

Se trata de un abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Comercial de esa misma universidad. Además, cuenta con un magíster en Derecho Americano con énfasis en Propiedad Intelectual y Práctica de Negocios Internacionales de la Universidad de Boston y más de diez años de experiencia laboral.