Elecciones 2026: así quedó el tarjetón para las presidenciales del 31 de mayo

El 25 de marzo, la Registraduría Nacional realizó el sorteo en el que quedaron listas las posiciones de los candidatos presidenciales en el tarjetón que se usará el 31 de mayo.

En total serán 14 aspirantes presidenciales los que estarán en la tarjeta electoral que recibirán los colombianos en la denominada primera vuelta presidencial.

En el sorteo estuvieron algunos candidatos y otros fueron representados por delegados, que vigilaron la asignación de lugares mediante el sistema de balotas.

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Así quedó organizado el tarjetón presidencial para las elecciones del próximo 31 de mayo de 2026. Foto: ..

Hasta el 31 de abril hay opción de declinar una aspiración presidencial y en ese caso sí se modificaría la tarjeta electoral para eliminar las fotos y logos de quienes decidan retirarse de la contienda.

Por ejemplo, en el Pacto Histórico buscan que Clara López y Luis Gilberto Murillo se sumen a la campaña de Iván Cepeda, y desde el Centro Democrático se quiere que Gustavo Matamoros apoye a Paloma Valencia. Si esto ocurre, algo que no está definido aún, quedarían 11 candidatos en total.

En mayo próximo el país elegirá al próximo presidente de la nación. Candidatos y fórmulas vicepresidenciales quedaron consignadas en el tarjetón. Foto: Cristian Bayona

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Si la renuncia se produce después de la fecha estipulada, la foto y el logo del candidato aparecerán en dicho tarjetón. En la primera semana de mayo se iniciará el proceso de impresión de millones de tarjetas, que serán distribuidas en toda Colombia y en el exterior para que los ciudadanos que viven fuera del país puedan votar.

Por ahora, las encuestas demuestran que no habría un ganador en primera vuelta, por lo que el 21 de junio se haría una nueva votación únicamente con los dos candidatos que hayan obtenido más votos.