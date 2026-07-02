Tragedia en el Mundial: confirman la muerte del mexicano que fue linchado tras atropellar a 17 hinchas

Una semana después del atropello masivo ocurrido durante las celebraciones por la victoria de México sobre República Checa en la fase de grupos del Mundial 2026, las autoridades confirmaron la muerte del conductor involucrado en el hecho.

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Durante la noche del 24 de junio, el hombre atropelló al menos a 17 personas que festejaban el triunfo de la selección mexicana por 3-0. Videos difundidos en redes sociales muestran que el vehículo quedó rodeado por una multitud de aficionados que, al parecer, impedían su paso mientras sostenían una discusión con el conductor.

Segundos después, el automóvil aceleró bruscamente, embistiendo a varias personas antes de perder el control y estrellarse contra un poste.

Tras el impacto, varios de los presentes sacaron al conductor del vehículo y lo golpearon en repetidas ocasiones. Tanto los heridos por el atropello como el responsable del incidente fueron atendidos por los servicios de emergencia y trasladados a centros médicos.

Diversos medios locales informaron que el conductor, identificado como Roberto Arellano Acevedo, falleció debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante la agresión. Horas después, el Ayuntamiento de Los Cabos confirmó oficialmente su muerte.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias que desencadenaron el atropello y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras continúan recopilando testimonios y analizando las grabaciones del incidente.

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La muerte de Roberto Arellano Acevedo se suma a otras víctimas registradas durante las celebraciones del Mundial 2026.

Días antes, al menos cuatro personas fallecieron durante los festejos por la victoria de México sobre Ecuador, resultado que aseguró la clasificación del combinado nacional a los octavos de final.

La alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, informó que más de 1,4 millones de personas salieron a las calles para celebrar, concentrándose principalmente en el corredor turístico que conecta el Paseo de la Reforma con el Centro Histórico.

“En este tipo de celebración siempre hay riesgos”, afirmó la mandataria durante una rueda de prensa, en la que además anunció el refuerzo de los controles de seguridad para el partido del domingo, cuando México buscará avanzar a los cuartos de final frente a Inglaterra en el estadio Azteca.

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De acuerdo con las autoridades, tres de las cuatro víctimas fallecieron por asfixia en la zona de Paseo de la Reforma. Se trata de dos mujeres, de 19 y 48 años, y un hombre de 44.

El cuarto fallecido, un hombre de aproximadamente 30 años, fue trasladado a un hospital tras sufrir un ataque epiléptico y un sangrado del tubo digestivo. Posteriormente murió a causa de un paro cardiorrespiratorio.

*Con información de AFP.