Donald Trump pide reducir ejercicios militares cerca a un país considerado adversario histórico de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo, 16 de agosto, una “reducción sustancial” de los tradicionales ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur por su buena relación con el líder norcoreano Kim Jong Un, el elevado coste de las operaciones y el rechazo de Seúl a unirse a la guerra contra Irán.

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El anuncio de Trump ocurre a pocas horas del comienzo de los nuevos ejercicios anuales con Seúl, conocidos como Escudo Libertad Ulchi; once días de maniobras que iban a comprender respuestas a posibles ataques con drones y ciberataques, en vista del envío de tropas norcoreanas a Rusia.

Los ejercicios, considerados un pilar fundamental estratégico en la región del Indo-Pacífico, envían según Trump una señal “totalmente inapropiada y hostil a un país”, Corea del Norte, que se ha mostrado “pacífico y respetuoso” desde que regresó al poder.

En realidad, Pyongyang ha realizado al menos dos lanzamientos de misiles balísticos desde que Trump regresó a la Casa Blanca: el 7 de noviembre de 2025 y el 4 de enero de 2026.

Corea del Norte ha manifestado siempre su rechazo extremo a estas operaciones conjuntas, que considera una provocación, y en ocasiones ha exhibido su disconformidad realizando las mencionadas pruebas de misiles balísticos sobre el mar de Japón.

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Para hacerse una idea de la magnitud de estos ejercicios, los llevados a cabo en agosto del año pasado contaron con hasta 21.000 soldados desplegados, de los cuales 18.000 eran surcoreanos, además de la movilización de unos 580.000 civiles durante cuatro días.

“Basándome en mi excelente relación con Kim Jong Un, de Corea del Norte, no me complace que Estados Unidos haya accedido desde hace tiempo a participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur”, ha explicado Trump sobre unos ejercicios que “no solo son costosos”, sino que “gran parte de los gastos están sufragados por Estados Unidos”.

Así fue el ejercicio militar aéreo conjunto entre Corea del Sur y Estados Unidos Foto: AFP

Este pasado sábado, el presidente de Estados Unidos publicó en su plataforma Truth Social una foto suya acompañado de Kim Jong Un.

“A pesar de su cara tan seria, nos llevamos genial”, escribió Trump debajo de la imagen, capturada durante su encuentro cara a cara en 2019.

El anuncio de Trump también ha ocurrido en medio de una nueva propuesta de Seúl a Corea del Norte para poner fin de manera definitiva al estado de guerra en el que llevan ambos países desde hace 70 años, sin que Pyongyang se haya pronunciado hasta el momento.

Donald Trump junto a Kim Jong-un en Corea del Norte en 2019 Foto: Getty Images

También el anuncio llegó horas después de un incidente fronterizo en el que fuerzas surcoreanas efectuaron disparos de advertencia contra varios militares norcoreanos que atravesaran brevemente la Línea de Demarcación Militar.