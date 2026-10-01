Revelan lo que ocurrió durante la fallida ejecución de Christa Pike, la mujer que engañó a la muerte en Tennessee

Los periodistas que presenciaron el intento de ejecución de Christa Pike, en Tennessee, Estados Unidos, revelaron detalles de los angustiosos momentos que se vivieron dentro de la prisión de máxima seguridad Riverbend, donde la mujer permaneció con vida pese a recibir dos dosis de pentobarbital.

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Según la reconstrucción de CNN, los testigos ingresaron a la sala de observación en la tarde del miércoles 30 de septiembre y, cuando se abrieron las cortinas que permitían observar la cámara de ejecución, Pike se encontraba atada a una camilla. Allí pronunció las que estaban previstas como sus últimas palabras y aseguró que se marchaba en paz.

La mujer también interactuó con su asesor espiritual e incluso cantó junto a él antes de que el procedimiento avanzara. Sin embargo, pocos minutos después comenzó a expresar molestias físicas.

“Siento que mi brazo va a explotar”, manifestó Pike mientras señalaba el lugar donde tenía instalada la vía, de acuerdo con el relato de Tori Gessner, periodista de WKRN y una de las testigos citadas por CNN.

Pike todavía permanecía consciente y trató de formular una pregunta sobre lo que estaba sintiendo, pero no logró terminarla. Su acompañante espiritual le pidió que intentara relajarse.

Seguía respirando tras recibir las dosis

Con el paso de los minutos, Pike dejó de hablar, pero los periodistas continuaron escuchando su respiración. Los testigos relataron que comenzó a roncar y que esos sonidos persistieron incluso después de que las cortinas de la cámara fueran cerradas.

Catherine Sweeney, periodista de WPLN que había presenciado otras ejecuciones en Tennessee, aseguró que nunca había observado una situación similar.

“Nada de esto fue normal”, afirmó la reportera, según CNN, al explicar que Pike continuaba con vida después de que se desarrollara el procedimiento previsto.

La mujer recibió dos rondas de pentobarbital. Sin embargo, ninguna produjo su muerte y finalmente las autoridades comenzaron las maniobras para trasladarla a un centro médico.

¿Por qué Christa Pike fue condenada a muerte?

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido un año antes. El crimen se registró en Knoxville y la víctima fue golpeada, apuñalada y torturada antes de morir.

La ejecución había sufrido horas de incertidumbre debido a recursos judiciales de última hora. Un tribunal federal de apelaciones llegó a suspender temporalmente el procedimiento, pero posteriormente la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que Tennessee siguiera adelante.

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Tras el fallido intento, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión de lo ocurrido. Las autoridades penitenciarias, por su parte, sostuvieron que durante el procedimiento se siguió el protocolo establecido.

Pike permanece con vida tras un episodio que abrió nuevos interrogantes sobre el procedimiento de inyección letal utilizado en el estado y sobre lo ocurrido dentro de la cámara durante los minutos en los que estaba previsto que se concretara su ejecución.