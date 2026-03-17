En distintos países, adultos mayores continúan vinculados a actividades laborales no por elección, sino por necesidad. Pensiones insuficientes, deudas acumuladas y el alto costo de vida hacen que muchos deban buscar alternativas para sostenerse, incluso en edades avanzadas.

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Una de esas historias se conoció recientemente y ha dado la vuelta al mundo. Se trata de un hombre de 78 años que trabajaba como repartidor en Tennessee, Estados Unidos, cuya situación se hizo viral luego de que fuera captado por una cámara de seguridad mientras entregaba un pedido.

El video mostraba el evidente cansancio de Richard Pulley, el adulto mayor, al subir unas escaleras para completar una entrega. Esta escena impactó a Brittany Smith, la mujer que recibió el pedido, por lo que, decidió investigar la situación del repartidor y conocer las razones por las cuales seguía trabajando a esa edad.

El hombre, identificado como Richard Pulley, se hizo viral por su clara debilidad a la hora de hacer su trabajo. Foto: RR.SS.

Según el relato del repartidor, realizaba este trabajo debido a que sus ingresos no eran suficientes para cubrir sus necesidades básicas, necesitaba generar ingresos para cubrir gastos básicos y médicos, además de apoyar a su esposa, quien perdió su empleo poco tiempo atrás.

Fue entonces cuando se conoció que el hombre trabajaba junto a su esposa realizando estos domicilios, y no solo eso, sino que ya llevaban más de un año haciendo esta labor. “Cuando uno supera los 75 años, no es que haya una fila de gente esperando para contratarte”, dijo la esposa de Pulley.

Ante esta situación, Brittany Smith decidió iniciar una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de ayudarles. Lo que comenzó como una iniciativa individual terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que movilizó a cientos de personas.

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En pocas horas, la campaña comenzó a recibir donaciones de personas de múltiples países. Para la mañana del viernes, la iniciativa ya había superado los $500.000 dólares recaudados, que aproximadamente son $1.850 millones de pesos colombianos.

Este caso ha sido interpretado como un reflejo de una problemática más amplia. En algunos lugares, los sistemas de pensiones y los costos asociados a la salud pueden llevar a que personas mayores deban seguir trabajando para subsistir, tal como lo relata la usuaria de Instagram, Cerly Sánchez, en una de las publicaciones sobre el caso.

Por ejemplo “en Venezuela, nuestros adultos mayores no son respetados, ni considerados por su vulnerabilidad me causa dolor ver abuelitos en las calles de Caracas bregando para todo y nadie les aporta nada”, señaló.

Al mismo tiempo, también muestra el impacto que puede tener la solidaridad colectiva. La reacción de la comunidad no solo transformó la vida de esta pareja, sino que también abrió el debate sobre las condiciones de vida de los adultos mayores y la necesidad de garantizarles una vejez digna.