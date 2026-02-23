Se conoció la historia del hombre más longevo de Estados Unidos: un inmigrante colombiano que llegó al país de Norteamérica en 1990 junto a su esposa.

Se trata de Luis de Jesús Cano Vásquez, quien nació el 9 de diciembre de 1914. Es considerado actualmente como el hombre vivo más viejo de todo Estados Unidos, al cumplir sus 111 años, edad que fue confirmada por la organización que se especializa en la longevidad humana, LongeviQuest.

En una reciente entrevista con la organización en mención, Cano detalló que nació en Andes, Antioquia, pero se mudó décadas atrás con su esposa, Alicia Arango, y allí consolidaron su familia. Tras la muerte de Arango, en el 2024, el colombiano más longevo se trasladó a Linden, en Nueva Jersey, para vivir cerca de sus dos hijas.

Luis Cano se mudó a Estados Unidos en los 90. Foto: Tomada de FOX 5 New York - LongeviQuest

“He tenido hábitos positivos y disciplina durante toda mi vida”, le dijo Cano a LongeviQuest, destacando su vida familiar como uno de los pilares fundamentales para superar los cien años de edad. Según su relato, se casó en 1948 con su difunta esposa, con quien tuvo diez hijos. Ahora, su familia se extiende a once nietos, cinco bisnietos y dos tataranietos.

“La longevidad no es solo vivir más, es vivir mejor”

También habló sobre sus años en Colombia, donde prestó servicio militar y, tras su temporada en el Ejército, se dedicó a fundar una flota de buses que operaba en zonas rurales del país. Definió esa etapa de su juventud como momentos de trabajo constante.

Junto con Arango, optaron por dejar el país y llegar a Nueva York para reunirse con algunos de sus hijos que ya residían allí.

“Nunca fui amante de fumar o consumir licor”, aseguró al hablar sobre el estilo de vida que ha mantenido, y contó que mantuvo actividad física de manera constante hasta que cumplió 105 años. Tras su jubilación, se dedica a actividades como el cultivo de hierbas y verduras en su jardín, además de la pesca y observar aviones.

“Tengo una dieta marcada por vegetales, frijoles y aguacate”, comentó sobre su alimentación que, según él, se basa en ingredientes naturales. Y amplió que su rutina se enfoca en el descanso y la reflexión: “Suelo pasar la mayor parte del tiempo reflexionando sobre mi vida y la de mis familiares”.

De acuerdo con los datos de LongeviQuest, Cano es el duodécimo hombre más viejo del mundo.