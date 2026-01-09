Salud

“Si sus padres tienen 50 o 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes con 70”: dice David Céspedes, experto en longevidad

El médico David Céspedes advierte que no entrenar fuerza y movilidad en la mediana edad acelera la pérdida de autonomía y puede marcar la diferencia entre envejecer de forma activa o depender de otros a los 70.

Redacción Salud
9 de enero de 2026, 5:32 p. m.
El cuerpo empieza a 'pasar factura' antes de los 70
El cuerpo empieza a 'pasar factura' antes de los 70 Foto: Getty Images

“Si no hacen deporte entre los 50 y 60 años, es muy probable que no sean independientes a los 70”.

Así de tajante se mostró el médico y experto en longevidad David Céspedes en un video viral publicado en su cuenta de TikTok, donde advierte sobre las consecuencias del sedentarismo a medida que se envejece.

Por eso, propone una sencilla rutina de ejercicios dirigida a adultos de mediana edad para preservar autonomía y calidad de vida en la tercera edad.

Salud masculina: hombres enfrentan mayor riesgo de enfermedades cardíacas, infecciones y deterioro cognitivo, ¿por qué?

Más allá de los años, la meta es la calidad de vida

La insistencia de Céspedes en comenzar cuanto antes una rutina de ejercicios, tiene un fundamento claro: cualquier hábito que preserve fuerza y movilidad hoy se traduce en menos limitaciones futuras.

La pérdida de fuerza no solo afecta la capacidad para realizar tareas cotidianas, sino que está estrechamente vinculada a un mayor riesgo de caídas, fracturas y enfermedades crónicas asociadas al sedentarismo.

Y aunque el enfoque del experto se centre en ejercicios breves y adaptables, su mensaje resuena con la evidencia científica que respalda la importancia del entrenamiento de fuerza en adultos mayores para mantener la independencia funcional y retrasar el impacto discapacitante del paso del tiempo.

Céspedes coloca en términos claros lo que muchas veces se evita, pues en su concepto, el envejecimiento no es solo la suma de años, sino el ritmo al que el cuerpo pierde masa muscular, fuerza, equilibrio y movilidad.

La mujer asegura que hace este ejercicio hace 60 años y la ha hecho más enérgica.
Una persona de la tercera edad realiza actividad física moderada, un hábito que según expertos en longevidad resulta decisivo para mantener la movilidad y la autonomía con el paso de los años. Foto: Getty Images

Un llamado urgente: movimiento ahora para independencia mañana

A partir de los 50 años, esta pérdida se acelera si no existe una intervención activa basada en actividad física regular, lo que incrementa el riesgo de discapacidad y dependencia en la vejez.

Su mensaje no es alarmista, sino preventivo: no es solo caminar más, sino entrenar con un propósito funcional para mantener capacidades básicas que permiten desde levantarse de una silla hasta subir escaleras o cargar objetos cotidianos sin ayuda.

En su propuesta, el experto describe una rutina accesible que no requiere gimnasio ni equipamiento sofisticado: sentadillas (o el gesto de sentarse y levantarse de una silla para principiantes), peso muerto con control de espalda, flexiones adaptadas según la condición física, trabajo de hombros con un levantamiento sentado y planchas abdominales con variantes más suaves si es necesario.

Nutrición deportiva: “Los carbohidratos no son malos, son aliados”, nutricionista Fabiana Cremer sobre mitos alrededor del tema

La idea central es que con solo dos o tres sesiones semanales se pueden observar mejoras significativas en fuerza, estabilidad y funcionalidad general, pilares para la autonomía en edades avanzadas.

Céspedes cierra su recomendación con una frase que resume su advertencia y esperanza: con pequeños gestos repetidos de forma constante, es posible convertir el envejecimiento en un proceso activo y funcional, donde vivir muchos años sea sinónimo de vivir con autonomía y dignidad.

Noticias Destacadas