Mujer que recibió dos inyecciones letales sobrevivió: revelan primera hipótesis del por qué

Christa Gail Pike, de 50 años, permanece con vida después de recibir dos dosis del medicamento utilizado por Tennessee para ejecutar a personas condenadas a muerte. La mujer fue trasladada a un hospital y, según sus abogados, se encuentra en estado crítico y recibe atención médica vital.

Corte Suprema de EE. UU. tomó histórica decisión sobre la ejecución de una mujer que fue salvada a última hora

Sus abogados apuntan a un problema con las venas

La primera explicación sobre lo ocurrido surgió de la defensa. Steve Ferrell, uno de los abogados de Pike, aseguró que ella ya había advertido sobre las dificultades que tenía para que le encontraran una vena.

“A lo largo de su vida, nos ha explicado que tenía problemas para que le extrajeran sangre”, afirmó Ferrell.

El abogado, Steve Ferrell explicó que Pike ya tenía antecedentes de problemas para extraerle sangre. Foto: AP Photo/George Walker IV

Según el abogado, durante el procedimiento habría sido difícil establecer correctamente el acceso a una vena. Incluso señaló que pudo ocurrir que una de las vías no estuviera ubicada dentro de una vena y que el medicamento terminara acumulándose en el brazo en lugar de llegar al torrente sanguíneo.

Sin embargo, esta explicación todavía no ha sido confirmada oficialmente. El Departamento de Corrección de Tennessee sostuvo que el procedimiento se realizó conforme al protocolo establecido por el estado.

Recibió una segunda dosis y continuó con vida

Pike recibió dos dosis de pentobarbital, el medicamento utilizado actualmente por Tennessee en sus inyecciones letales. Después de la primera aplicación, permaneció consciente y llegó a preguntar por las sensaciones que tenía en uno de sus brazos.

Durante el procedimiento también habría pedido al personal que intentara colocar la aguja en otra zona. Según sus abogados, dijo: “Por favor, intenten aquí, por favor, intenten aquí” y posteriormente insistió: “Por favor, intenten más arriba en mi hombro”.

La mujer pidió que intentaran colocar la aguja en otra zona de su cuerpo. Foto: WBIR-TV via AP

Tras la segunda dosis, Pike continuó con vida. Los testigos incluso escucharon que roncaba mientras permanecía en la cámara de ejecución. Posteriormente fue trasladada en ambulancia a un hospital.

“Sabemos que está viva”

Al día siguiente, su abogado Randy Spivey confirmó que Pike permanecía con vida, aunque explicó que todavía no conocían con precisión su estado.

“Por el momento, no tenemos información precisa sobre su pronóstico ni sobre su estado de salud. Pero sabemos que está viva”, declaró.

Mientras se aclara qué ocurrió durante el procedimiento, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión independiente y suspendió las ejecuciones restantes previstas para 2026. El Departamento de Corrección, por su parte, mantiene que siguió cada paso del protocolo autorizado.

*Con información de AP.