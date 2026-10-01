Autoridades en EE. UU. toman decisión radical tras el fallido intento de ejecución de Christa Pike

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó la suspensión de todas las ejecuciones programadas en el estado para lo que resta de 2026 y anunció una revisión independiente de los protocolos de pena de muerte, después de que la condenada Christa Gail Pike sobreviviera a un intento de ejecución mediante inyección letal que ha generado fuertes cuestionamientos sobre el sistema penitenciario estatal.

La decisión fue anunciada pocas horas después de que Christa Pike, de 50 años, permaneciera con vida tras recibir dos dosis de pentobarbital durante el procedimiento realizado en la prisión Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville. Posteriormente, fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada.

Corte frena la pena de muerte de Christa Pike a una hora de su ejecución

“Ejecutar una sentencia impuesta legalmente es una de las responsabilidades más serias del Estado”, señaló Lee al anunciar una investigación externa para determinar qué ocurrió durante el procedimiento. El mandatario sostuvo que los habitantes de Tennessee esperan que estas actuaciones sean no solo legales y constitucionales, sino también efectivas.

Horas antes, la Corte Suprema estadounidense había dado luz verde para que Pike se convirtiera en la primera mujer en morir por inyección letal en ese estado sureño en 200 años. Sin embargo, la ejecución falló.

Christa Pike. Foto: USA Today

“Este hecho es el peor que hemos visto y no se parece a ninguna otra ejecución fallida en la era moderna”, declaró al diario New York Times Robin Maher, directora de la ONG Centro de Información sobre la Pena de Muerte. “No hay precedentes”, insistió.

El Departamento de Corrección de Tennessee, encargado de administrar los centros penitenciarios, afirmó que “siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido por el estado”, y agregó que Pike fue trasladada a un centro médico fuera de la cárcel.

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Según sus abogados, la reclusa fue trasladada a un hospital cercano, pero, dijeron, no han sido informados sobre su estado de salud. “Esta noche, el estado de Tennessee una vez más falló en llevar a cabo una ejecución legal”, anunció su equipo de defensa en un comunicado.

El pasado mayo, Tennessee tuvo que suspender la ejecución por inyección letal de Tony Carruthers porque el personal médico no conseguía encontrarle una vena para administrarle la sustancia.

El caso de Christa Gail Pike dio un nuevo giro tras sobrevivir a su ejecución. Foto: WBIR-TV via AP

La reclusa debía ser ejecutada a las 10:00 a. m. locales en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, donde varios testigos, incluidos periodistas, presenciaban el procedimiento.

Siete reporteros que estaban en la sala para presenciar la ejecución dijeron en una transmisión en vivo que la mujer cantaba y se movía por momentos, que se quejó de dolor en el brazo después de la inyección y que estaba claramente viva y roncando antes de que los funcionarios penitenciarios los sacaran del recinto.

Pike fue condenada a la pena capital por el homicidio de una compañera de clase cometido hace tres décadas, cuando tenía 18 años. Christa Pike y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer en un campamento de formación profesional para jóvenes. Su pareja, que entonces tenía 17 años, fue condenada a cadena perpetua.

Con información de AFP.