La próxima semana será “definitiva” para la negociación comercial entre Colombia y EE. UU., advierte MinComercio

En los últimos días de septiembre, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella expidió el Decreto 1444 de 2026, con el que Colombia prohíbe la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio.

Estados Unidos, al final de la administración Petro, aumentó los aranceles del 10 % al 12,5 % a ciertos productos de Colombia porque nuestro país no contaba con normas o controles suficientes para prohibir la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso desde terceros mercados.

Gobierno de Abelardo De La Espriella expidió decreto para la prohibición de importación de bienes producidos bajo trabajo forzoso

“Es un decreto de trabajo forzoso que lo que evita es que Colombia comercialice productos con países que aplican estas prácticas. Nosotros las rechazamos, como Estados Unidos, y por eso el decreto se expidió”, dijo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, quien explicó, además, cómo avanza la negociación comercial con Estados Unidos.

Cabe recordar que, tras la llegada al poder de Abelardo De La Espriella, se han estrechado los vínculos entre los dos países y ahora avanzan en la negociación de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco (Agreement on Reciprocal Trade – ART), con miras a alcanzar condiciones más favorables para el comercio bilateral y, en particular, lograr una reducción de los aranceles actualmente aplicables a las exportaciones colombianas.

Según un análisis de la firma Araújo Ibarra, un Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) es un instrumento comercial bilateral orientado a establecer concesiones recíprocas y compromisos específicos en materia de acceso a mercados, particularmente mediante ajustes arancelarios, reducción de barreras no arancelarias, medidas de seguridad económica y otros compromisos comerciales de interés para ambas partes.

Según Gómez Amín, habrá una mesa con técnicos de ambos gobiernos y se revisarán los puntos críticos que, dijo, son cuatro, pero no los mencionó. Foto: ChaoticMind - stock.adobe.com

Gómez Amín, en diálogo con periodistas, dijo: “Vamos bien. Estamos avanzando con ellos en el framework, en todo lo que tiene que ver con la negociación; hay voluntad política de ambas partes”. Anticipó que “la próxima semana será definitiva”.

Explicó que habrá una mesa con técnicos de ambos gobiernos y se revisarán los puntos críticos que, dijo, son cuatro, pero no los mencionó.

En esa reunión no estarán ni él ni el representante comercial de los Estados Unidos (USTR), el embajador Jamieson Greer. Los negociadores, agregó Gómez Amín, se sentarán lunes, martes y miércoles para analizar punto por punto y Colombia ya tiene los comentarios de Estados Unidos.

“Lo más importante es fortalecer la relación con Estados Unidos en lo comercial y en lo militar. Estaremos trabajando con ellos para que ese acuerdo se firme pronto”, señaló.

Estados Unidos ha suscrito una decena de acuerdos de comercio recíproco (ART): Malasia, Camboya, El Salvador, Guatemala, Argentina, Bangladesh, Taiwán, Indonesia, Ecuador y Jordania.

Este proceso representa una oportunidad relevante para Colombia de mejorar nuevamente las condiciones de acceso de sus exportaciones al mercado estadounidense, dijo la firma de abogados.

Los dos países avanzan en la negociación de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco (Agreement on Reciprocal Trade – ART), con miras a alcanzar condiciones más favorables para el comercio bilateral. Foto: Estados Unidos y Colombia 123RF

Y agregó: “En particular, un eventual ART podría permitir negociar tratamientos arancelarios más favorables para productos colombianos que, bajo la nueva política comercial de Estados Unidos, han quedado sujetos a cargas adicionales o han perdido parte de la ventaja competitiva que tradicionalmente les otorgaba el TLC”.