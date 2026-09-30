Dólar cierra a la baja, en medio de aumento de tasas en Colombia, desempleo que crece y una mayor dinámica económica en EE. UU.

El precio del dólar cerró la jornada de este miércoles 30 de septiembre, 22 pesos por debajo del valor en el que terminó la jornada del día anterior, según un informe de Bancolombia. Agrega que, durante la sesión, la divisa abrió en 3.305 pesos y “experimentó un comportamiento en su mayoría alcista, tal que el máximo fue de 3.330 pesos y cerró en 3.307,50 pesos”.

El precio mínimo fue de 3.295 pesos y alcanzó 1.466 transacciones que sumaron 1.429 millones de dólares, frente a una tasa representativa del mercado vigente de 3.341,23 pesos.

Los movimientos de la divisa estuvieron enmarcados por hechos locales e internacionales. En el frente local, la Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría aumentar la tasa de interés en 25 puntos básicos hasta 12,25%. La decisión sorprendió al consenso de analistas, que anticipaba estabilidad. Por otro lado, en agosto la tasa de desempleo nacional fue de 9,4%, tal que incrementó 0,8 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en la rueda de prensa tras la junta directiva del Banco de la República, anunció que en 10 o 12 días presentará al Congreso la ley de ajuste. Foto: Banco de la República / Youtube

En el campo internacional, según información de AFP, Estados Unidos informó el miércoles que su economía creció más de lo previsto en el segundo trimestre, mientras la inflación se mantuvo estable y las contrataciones en el sector privado aumentaron por encima de las expectativas.

Banco de la República aumentó las tasas de interés al 12,25 %

Estos datos suponen un impulso para el presidente Donald Trump en vísperas de las elecciones legislativas de noviembre, en las que la situación económica es un tema central para los votantes.

El Departamento de Comercio revisó al alza su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre en la mayor economía del mundo, elevándola en 0,7 puntos porcentuales hasta 2,2%.

“Los factores que contribuyeron al aumento del PIB real en el segundo trimestre fueron el gasto de los consumidores, la inversión y las exportaciones. Las importaciones, que se restan en el cálculo del PIB, aumentaron”, señaló la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Estados Unidos informó el miércoles que su economía creció más de lo previsto en el segundo trimestre, mientras la inflación se mantuvo estable y las contrataciones en el sector privado aumentaron por encima de las expectativas. Estos datos suponen un impulso para el presidente Donald Trump en vísperas de las elecciones legislativas de noviembre. Foto: Getty Images

Los analistas señalaron que buena parte de la revisión al alza procede de sectores expuestos al auge de la tecnología de inteligencia artificial (IA).

“Las revisiones anuales muestran que la IA ha contribuido más al crecimiento y menos a la inflación en los últimos años de lo que se pensaba”, afirmó Michael Pearce, economista jefe para Estados Unidos en Oxford Economics.

La BEA también señaló que el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), el indicador de referencia de la Reserva Federal (Fed), se situó en el 3,4% interanual en agosto, sin cambios respecto al mes anterior tras una revisión de los datos de julio.

Los hogares y las empresas estadounidenses sufren desde la pandemia el impacto de los altos precios, con una inflación que supera el objetivo del 2% de la Fed desde principios de 2021.

A comienzos de este mes, la Fed subió los tipos de interés por primera vez en tres años para combatir la inflación, a entre el 3,75% y el 4%.

Se frena la caída del desempleo: en agosto aumentó el número de desocupados

Los mercados siguen de cerca los datos de inflación para anticipar las próximas decisiones de la Fed sobre las tasas.

El martes, un influyente directivo de la Fed afirmó que no había “urgencia” por volver a subir los tipos, aunque indicó que podría ser necesario un nuevo incremento antes de fin de año.

Bernard Yaros, de Oxford Economics, señaló que es poco probable que los nuevos datos del PCE hagan que la Fed flexibilice la política monetaria, especialmente ante la presión inflacionaria derivada de la guerra en Irán.

"Las revisiones anuales muestran que la IA ha contribuido más al crecimiento y menos a la inflación en los últimos años de lo que se pensaba”, Oxford Economics. Foto: Getty images / Montaje SEMANA

Entretanto, el mercado laboral estadounidense se ha mantenido estable este año, lo que ha permitido a la Fed centrarse en la inflación. El miércoles, la firma ADP informó de que la contratación en el sector privado estadounidense repuntó con fuerza en septiembre, tras registrar el mes anterior su ritmo más lento del año.

Las empresas privadas crearon 90.000 puestos en septiembre, frente a 38.000 en agosto, muy por encima de lo esperado.

El analista Matthew Martin dijo que los datos de ADP subrayan “la fortaleza del mercado laboral”. Y agregó: “Respaldarán las expectativas del mercado de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal” para controlar la inflación.

*Con información de AFP.