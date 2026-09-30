La posibilidad de igualar la edad de pensión para hombres y mujeres volvió a poner el sistema pensional en el centro del debate nacional.

El vicepresidente José Manuel Restrepo aclaró ante los medios la posición del Gobierno y aseguró que el Ejecutivo no ha discutido esa propuesta.

¿El Gobierno igualará la edad de pensión para hombres y mujeres? El vicepresidente Restrepo responde

Restrepo responde sobre igualar la edad de pensión

Consultado por la propuesta de modificar la edad de jubilación, José Manuel Restrepo aseguró que el Gobierno no ha abordado ese tema.

“Nosotros no hemos hablado absolutamente nada de este tema”, respondió el vicepresidente, quien además manifestó que desconoce cuál es el origen y el alcance de la iniciativa.

La discusión surgió después de que Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, planteara revisar la edad de pensión en Colombia y analizar la posibilidad de establecer una misma edad para hombres y mujeres.

El magistrado argumentó que factores como el aumento de la expectativa de vida, la reducción de la natalidad y la informalidad laboral generan presiones sobre la financiación del sistema.

La propuesta, sin embargo, no corresponde a un anuncio del Gobierno nacional.

Restrepo fue enfático en separar esa discusión de la agenda que actualmente tiene el Ejecutivo.

El Gobierno y la reforma pensional

En sus declaraciones, Restrepo también recordó que Colombia ya tiene una reforma pensional que debe ser implementada.

Este punto cobra relevancia porque, apenas unos días antes, SEMANA reveló que Colpensiones y el Ministerio de Hacienda solicitaron a la Corte Constitucional aplazar la entrada en vigencia de la reforma pensional.

Según la publicación en mención, Colpensiones pidió que la implementación pudiera extenderse hasta abril de 2028, mientras que el Ministerio de Hacienda del Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó una solicitud similar.

De igual manera, se informó que la Corte debía estudiar el asunto después de que el Congreso subsanara, los vicios de trámite, encontrados en nueve artículos de la reforma.

En ese momento, una de las alternativas que se analizaba era que la entrada en funcionamiento pudiera aplazarse algunos meses, hacia mediados de 2027.

Por eso, las declaraciones de Restrepo se producen en medio de dos discusiones diferentes: por un lado, el futuro de la reforma pensional que ya fue aprobada y cuya implementación está pendiente; y por otro, la propuesta de revisar la edad de jubilación que planteó el presidente de la Corte Suprema.

Mientras no exista una modificación legal, la edad de pensión continúa siendo de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.

Así que las declaraciones de Restrepo no anuncian un cambio en esas edades.

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Lo que hizo el vicepresidente fue aclarar que el Gobierno no ha discutido la propuesta de igualarlas y señalar que la prioridad está relacionada con la implementación de la normativa pensional existente.

El debate sobre una eventual modificación de la edad de jubilación queda, por ahora, como una discusión pública planteada desde la Corte Suprema y no como una decisión anunciada por el Ejecutivo.