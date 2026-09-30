El dólar abrió la jornada de este miércoles a 3.305 pesos, una caída frente a la tasa representativa del mercado de 3.341,23 pesos, de 36,23 pesos.

La divisa hoy se mueve, en el frente local, ante la expectativa de la decisión de la junta directiva del Banco de la República sobre el futuro de la tasa de referencia, que se encuentra en 12%.

De acuerdo con los resultados de la encuesta de Anif sobre la Tasa de Intervención del Banco de la República de septiembre de 2026, la mayoría de los analistas anticipan que nuevamente la junta directiva del Emisor mantendrá inalterada la tasa de interés en 12,00% en la decisión de septiembre.

La junta directiva del Banco de la República se reunirá hoy para tomar decisiones sobre política monetaria, en las que pesará el más reciente dato de inflación. Foto: Adobe Stock / Banco de la República

De las 22 entidades encuestadas, 16 (72,7%) prevén que no habrá ajuste en la tasa de política monetaria, mientras que 4 (18,2%) proyectan un aumento de 50 puntos básicos y 2 (9,1%), de 25 puntos básicos.

Para Bancolombia, la junta mantendrá estables las tasas, como resultado de una votación dividida. “Consideramos que el ciclo alcista ya habría concluido y que la discusión de la junta se centraría cada vez más en cuánto tiempo mantener la tasa en niveles restrictivos”, dijo la entidad en un análisis.

Argumentó que la decisión se daría en un contexto de inflación al alza. En agosto, la inflación anual se aceleró en 20 puntos básicos, hasta 6,24%, el registro más alto desde julio de 2024, como resultado de una variación mensual de 0,39%. Por otro lado, persiste la preocupación por la situación de las finanzas públicas del país y su impacto en el riesgo país. Asimismo, el contexto global se caracteriza por condiciones financieras más restrictivas.

“Pese a que el escenario de mantener la tasa resulta ampliamente mayoritario, desde Anif anticipamos un aumento de 25 puntos básicos que llevaría la tasa a 12,25%”, dijo el centro de pensamiento.

Con presiones a la inflación y necesidades de financiación por el terremoto, la junta del Banco de la República definirá tasas esta semana

Por su parte, Corficolombiana espera que la junta directiva del Banco de la República retome el ciclo de endurecimiento monetario en su reunión de hoy, con un incremento de 50 puntos básicos, llevando la tasa de política monetaria a 12,5%.

“El escenario que enfrentará la junta en septiembre es menos favorable que el de julio. La inflación de agosto sorprendió al alza, las medidas de inflación básica están por encima del 6% y las expectativas a uno y dos años permanecen por encima de la meta. El Niño ha ganado materialidad, la demanda interna conserva dinamismo y el frente fiscal continúa representando una fuente potencial de presión. En el plano externo, el mercado ha aumentado las expectativas de nuevas alzas de tasas por parte de la Fed”, advierte Corficolombiana.

El Diario Financiero de Chile destaca el rally que ha tenido el dólar en septiembre, con un alza de casi 2%. Foto: Adobe Stock

En el frente internacional, el Diario Financiero de Chile destaca el rally que ha tenido el dólar en septiembre, con un alza de casi 2%. “Entre las 10 monedas de referencia, solo el yen ha registrado un alza en el mes posterior a las intervenciones cambiarias. Por el contrario, el dólar lleva al euro a 1,13, cerca de su nivel más bajo en 16 meses”, advierte, aunque al inicio de la jornada, la divisa estadounidense opera a la baja esta mañana, en lo que explicó como una reacción a reportes que apuntan a una moderación en el avance del precio del petróleo y con éste de las presiones inflacionarias hacia adelante.

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Analistas de JPMorgan, citados por el diario austral, estimaron que los flujos diarios de petróleo en septiembre alcanzaron un promedio de 17,5 millones de barriles al día, un 98 % de los niveles previos a la guerra, y las exportaciones de combustible se situaron en 3 millones de barriles al día, un 58 % de los niveles preguerra. El barril de crudo Brent opera sobre los 103 dólares, y el WTI se mantiene en torno a los 90 dólares, pero hay expectativa frente a una posible caída en el precio del crudo, frente a los valores de entrega en diciembre.

Según un informe de Bancolombia, el precio del dólar cerró la jornada ayer martes 32 pesos por debajo del cierre previo. Durante la sesión, la tasa de cambio experimentó un comportamiento bajista, tal que el mínimo fue de 3.326,20 pesos y cerró en 3.330 pesos.