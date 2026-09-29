Dólar a la baja: la divisa cerró más barata tras una reducción de 19 pesos en su valor

El dólar estadounidense terminó la jornada del martes 29 de septiembre en Colombia con una cotización de $ 3.330, después de registrar movimientos importantes a lo largo de las operaciones del día.

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Las variaciones en el precio de la divisa pueden tener efectos tanto en consumidores como en empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias desde otros países o adquieren productos y servicios cuyos costos están vinculados al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó una reducción de $ 19 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para esa jornada, que se estableció en $ 3.349.

La sesión comenzó con el dólar en $ 3.365. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $ 3.365 y posteriormente descendió hasta un mínimo de $ 3.326. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $ 3.349.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se negociaron aproximadamente 1.342 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 653 millones de dólares.

Precio del dólar. Foto: Adobe Stock

Economía internacional

La confianza de los consumidores estadounidenses se hundió bruscamente en septiembre hasta un mínimo en 12 años, según un barómetro de referencia publicado el martes, que enfatiza la preocupación por el costo de vida.

El índice de confianza en la economía publicado por la organización profesional Conference Board retrocedió 6,7 puntos en el mes que está terminando hasta situarse en 81,9 puntos, su nivel más bajo desde comienzos de abril de 2014.

El costo de vida está en el centro del debate público en Estados Unidos ante las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre, cruciales para el Partido Republicano del presidente Donald Trump.

Según la economista jefe del Conference Board, Dana Peterson, las respuestas escritas de los encuestados fueron “mayoritariamente pesimistas”.

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“Las referencias al nivel de los precios, al alto costo de los bienes y servicios, y en particular a los precios del petróleo y la gasolina, han alcanzado nuevos máximos, lo que refleja el fuerte aumento de los costos de la gasolina observado en septiembre”, subraya la especialista, citada en el comunicado de la organización.

“¡Ups!”, comentó en X la economista del banco estadounidense Navy Federal Credit Union, Heather Long. “La confianza de los consumidores es ahora peor que en el punto álgido de la pandemia de 2020”, recordó.

“Eso demuestra hasta qué punto muchos estadounidenses están preocupados por la subida de los precios de la gasolina y el diésel, el fuerte encarecimiento de los costos de los préstamos y la debilidad de las contrataciones”, resumió.

*Con información de AFP.