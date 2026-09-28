El dólar estadounidense terminó la jornada del lunes 28 de septiembre en Colombia con una cotización de $3.362, después de registrar movimientos importantes a lo largo de las operaciones del día.

El dólar arranca al alza esta semana, con la atención puesta en la Junta Directiva del Emisor, los anuncios presidenciales y el precio del petróleo

Las variaciones en el precio de la divisa pueden tener efectos tanto en consumidores como en empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias desde otros países o adquieren productos y servicios cuyos costos están vinculados al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó un aumento de $56 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para esa jornada, que se estableció en $3.306.

La sesión comenzó con el dólar en $3.320. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $3.368 y posteriormente descendió hasta un mínimo de $3.302. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $3.350.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se negociaron aproximadamente 1.580 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 905 millones de dólares.

Precio del dólar. Foto: Adobe Stock

Economía internacional

Con un ojo en los estantes y el otro en su teléfono, Maksim Tarasenko se acostumbró a estar atento a los drones rusos sobre Kiev mientras hace sus compras.

Sin embargo, se tendrá que quedar con las ganas de su dosis de cafeína, ya que “no queda nada de Coca-Cola, ni siquiera su equivalente”, comenta el hombre, de 26 años, a la AFP.

El mes pasado, contó que la tienda Silpo donde suele comprar no tenía papas, cereales ni ciertos tipos de verduras.

En los últimos nueve meses se registraron tres veces más ataques rusos contra almacenes civiles en la región de Kiev que durante los primeros cuatro meses de la invasión iniciada por Moscú en febrero de 2022.

*Con información de AFP.