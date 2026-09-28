El dólar arranca al alza esta semana, con la atención puesta en la Junta Directiva del Emisor, los anuncios presidenciales y el precio del petróleo

El dólar inició la semana con un incremento de 13,14 pesos, al abrir este lunes 24 de septiembre la jornada en 3.320 pesos, frente a la tasa representativa del mercado de hoy, que se ubica en 3.306,86 pesos.

La divisa arranca la semana a la expectativa de desarrollos locales e internacionales. Por el lado nacional, el mercado está atento a dos hechos clave: el primero, el desarrollo del anuncio del presidente Abelardo De La Espriella, quien, en su alocución del domingo, ordenó al ministro de Hacienda conversar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ante la crisis fiscal.

“He dado instrucciones claras al señor ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional”, señaló el mandatario.

Abelardo De La Espriella ordena a minHacienda conversar con el Fondo Monetario Internacional ante la crisis fiscal: “El saldo está en rojo”

Aseguró que las finanzas públicas atraviesan un momento crítico y volvió a responsabilizar a la administración de Gustavo Petro por el panorama que, según él, recibió su Gobierno. “Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, afirmó el jefe de Estado.

Según el exministro Juan Camilo Restrepo, es probable que se le solicite al FMI que proporcione una línea de crédito especial para respaldar las importantes necesidades de endeudamiento requeridas para financiar la difícil situación fiscal. Agrega que puede ser posible obtener acceso a una línea de crédito del FMI más generosa en términos de vencimiento, con una tasa de interés más favorable que la que el mercado ofrece actualmente a Colombia, y sin condicionalidad de política.

La junta directiva del Banco de la República se reunirá a finales de septiembre para tomar decisiones sobre política monetaria, en las que pesará el más reciente dato de inflación. Foto: Adobe Stock / Banco de la República

Para él, la pregunta es si el Gobierno persistirá con su propio programa fiscal, denominado “ley de rescate”, que había anunciado que presentaría al Congreso el próximo mes, buscando un ajuste de 2 puntos porcentuales del PIB que ascendería a casi 42 billones de dólares, o si el programa de ajuste será impuesto por el FMI. “Desde un punto de vista político, sería mucho más aconsejable lograr la primera opción para evitar la segunda”, plantea el exministro Restrepo.

El segundo hecho que sobresale esta semana en materia económica en Colombia es la reunión de la junta directiva del Banco de la República, en la que se tomará decisión sobre la tasa de referencia, que hoy se ubica en el 12 %. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Anif, para septiembre, casi el 73 por ciento de los analistas consultados prevén que la junta mantendrá inalterada la tasa de interés. Sin embargo, algunos consideran que se podría aumentar. “Pese a que el escenario de mantener la tasa resulta ampliamente mayoritario, desde Anif anticipamos un aumento de 25 puntos básicos que llevaría la tasa a 12,25 %”, señala el centro de pensamiento.

Durante la jornada del viernes pasado,la tasa de cambio experimentó un comportamiento bajista, tal que el mínimo fue de 3.278,52 pesos y cerró en 3.312 pesos. Foto: Adobe Stock

Por su parte, Corficolombiana considera que la junta retomará el ciclo de endurecimiento monetario en su reunión del 30 de septiembre con un incremento de 50 puntos básicos, llevando la tasa de política monetaria al 12,5 %.

“El escenario que enfrentará la junta en septiembre es menos favorable que el de julio. La inflación de agosto sorprendió al alza; las medidas de inflación básica están por encima del 6 % y las expectativas a uno y dos años permanecen por encima de la meta. El fenómeno de El Niño ha ganado materialidad, la demanda interna conserva dinamismo y el frente fiscal continúa representando una fuente potencial de presión. En el plano externo, el mercado ha aumentado las expectativas de nuevas alzas de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed)”, explica en su análisis esta entidad.

En el frente internacional, según el Diario Financiero de Chile, la semana comienza con los mercados golpeados por una nueva alza en el precio del petróleo. El barril de crudo Brent supera los 108 dólares, y el WTI transa sobre los 95 dólares.

El medio explica en su análisis que el petróleo retomó las alzas después de que el fin de semana el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara la propuesta del régimen iraní para reabrir el estrecho de Ormuz, por considerar que no cumple con las condiciones de garantizar un paso libre por el área, entre otros puntos.

“Detrás de lo que vemos en el mercado esta mañana está la falta de avances para reabrir el estrecho de Ormuz. Por el contrario, las condiciones apuntan a un deterioro. El sábado, milicias hutíes lanzaron un ataque con drones contra la capital de Arabia Saudita, que fue interceptado. También el fin de semana, el Reino Unido confirmó el arresto de cinco hombres sospechosos de intentar un ataque contra una base militar usada por Estados Unidos en ese país”, afirma el medio austral.

Con presiones a la inflación y necesidades de financiación por el terremoto, la junta del Banco de la República definirá tasas esta semana

Y agrega: “El mercado comienza a acostumbrarse a la idea de que el petróleo pueda mantenerse sobre los 100 dólares por barril hacia el fin de año. Tal escenario mantiene al alza las expectativas de inflación y de alzas de tasas por parte de los grandes bancos centrales”.

Esta semana será clave en la discusión sobre si, ante el escenario actual, la Fed actuará con una segunda alza consecutiva de la tasa de referencia en su reunión de octubre.

De hecho, un informe del Bancolombia advierte que “en Estados Unidos, la Fed y el mercado ya dan por descontada otra subida de tasa en 2026. La duda es si un solo movimiento adicional alcanza para encaminar la inflación hacia la meta”.

El pasado viernes, en Colombia, el precio del dólar cerró la jornada 37,3 pesos por debajo del cierre previo. Según Bancolombia, durante la sesión, la tasa de cambio experimentó un comportamiento bajista, tal que el mínimo fue de 3.278,52 pesos y cerró en 3.312 pesos.