José Manuel Restrepo destaca millonaria inversión de PepsiCo tras viaje a Nueva York: “La confianza empieza a materializarse”

El vicepresidente José Manuel Restrepo reaccionó este domingo, 27 de septiembre, al anuncio de PepsiCo de invertir US$1.000 millones en Colombia durante los próximos cinco años, una apuesta que calificó como una “gran noticia” para la economía nacional.

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La inversión había sido anunciada horas antes por el presidente Abelardo De La Espriella y contempla recursos para ampliar la producción, modernizar las operaciones y fortalecer la distribución de la multinacional en territorio colombiano.

Restrepo vinculó la decisión empresarial con la agenda que desarrolló recientemente en Nueva York, donde representó al Gobierno colombiano y sostuvo encuentros con empresarios e inversionistas.

“Una de las grandes conclusiones de nuestro viaje a Nueva York es la confianza que usted está generando en los mercados internacionales. Y esa confianza empieza a materializarse en hechos concretos: más inversión, producción, empleo y oportunidades para los colombianos”, afirmó el vicepresidente en su cuenta de X.

Restrepo destaca gestiones con PepsiCo

El funcionario aseguró que durante su paso por Nueva York avanzó, junto al ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, en conversaciones con directivos de PepsiCo para fortalecer y ampliar la presencia de la compañía en Colombia.

“Junto al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, avanzamos con los directivos de PepsiCo para fortalecer y ampliar su apuesta por Colombia”, señaló Restrepo.

Por su parte, Gómez Amín aseguró que la decisión empresarial se produjo después de la agenda desarrollada en Estados Unidos junto al vicepresidente. Según manifestó, ambos llevaron a los encuentros con inversionistas un mensaje de “confianza y apertura a la inversión extranjera”.

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El ministro sostuvo además que el Gobierno espera que decisiones similares se traduzcan en nuevos flujos de inversión, empleo y oportunidades, en medio de la meta oficial de impulsar un crecimiento económico del 6 %.

¿En qué se invertirán los US$1.000 millones?

De acuerdo con el anuncio realizado por De La Espriella, la operación de la compañía tiene relación con más de 2.000 agricultores y con tenderos del país, y presentó la nueva inversión como parte de la estrategia de su administración para atraer capital privado.

PepsiCo ya cuenta con plantas de producción en Funza, Cundinamarca, y Guarne, Antioquia, además de centros de distribución y un portafolio de más de 20 marcas en el mercado colombiano.

El anuncio se conoce pocos días después de la agenda internacional de Restrepo en Estados Unidos. Durante esa visita, el vicepresidente aseguró que sostuvo reuniones con cerca de 300 empresarios y presentó ante inversionistas la estrategia económica de la administración De La Espriella.

“Nuestra misión es crecer. Y con la confianza que usted genera, lo vamos a lograr”, concluyó Restrepo en su mensaje dirigido al presidente.