Mi Casa Milagro cambia de rumbo: así quedarán los subsidios de vivienda

El terremoto del pasado 10 de agosto cambió los planes del Gobierno para Mi Casa Milagro. Los recursos que estaban destinados a poner en marcha el nuevo programa de vivienda serán priorizados ahora para atender a las familias que perdieron o sufrieron daños en sus hogares por la emergencia.

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, explicó que los recursos destinados inicialmente a la nueva política habitacional serán concentrados, en una primera etapa, en la atención de los hogares que resultaron afectados por el sismo. La estrategia contempla 498 municipios ubicados en 16 departamentos.

“Mi Casa Ya se convierte hoy en Mi Casa Milagro. La plata será orientada desde el Fondo Milagro para reconstruir primero las zonas afectadas y luego lo que conviene en torno al resto del país”, explicó Beltrán.

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda. Foto: Comisión VI / Cortesía

La decisión supone un cambio frente al diseño que se había presentado meses atrás. El Gobierno había planteado que Casa Milagro no se limitaría a la compra de vivienda nueva, sino que también incluiría mejoramientos, legalización de barrios y mecanismos para reducir el costo de los créditos.

La propuesta contemplaba además la participación del Fondo Nacional del Ahorro, las cajas de compensación y entidades financieras.

El Ministerio ha planteado una primera fase de atención de la emergencia y una segunda etapa en la que se proyecta entregar cerca de 7.000 soluciones de vivienda, con especial atención a las zonas rurales. Posteriormente, se buscaría avanzar en la recuperación de las viviendas de más de 25.000 familias afectadas.

El desafío jurídico del nuevo Gobierno será no solo volver a subsidiar la compra de vivienda. También construir reglas estables para que los subsidios tengan respaldo presupuestal. es presupuestal. Foto: David - stock.adobe.com

El Gobierno también ha señalado que buscará apoyo del sector privado mediante mecanismos como alianzas y Obras por Impuestos para acelerar la reconstrucción. Al mismo tiempo, el futuro de los subsidios para las familias que no resultaron afectadas por el terremoto queda pendiente de una nueva definición presupuestal.

“Toda esta metodología de casas industrializadas nos permite hoy llegar, con el apoyo de los empresarios y diferentes sectores, a estar entregando casi 2.500 casas entre donaciones de organizaciones sociales y empresas como Argos y Eternit”, añadió.