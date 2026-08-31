Concejal Sandra Forero propone plan para cumplir meta de un millón de propietarios del presidente Abelardo De La Espriella

La concejal de Bogotá Sandra Forero Ramírez propuso al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, una hoja de ruta con cinco estrategias para la política de vivienda del próximo Gobierno.

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La iniciativa busca contribuir a la meta de un millón de propietarios planteada por el presidente Abelardo De La Espriella y apoyar las acciones de reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

El sector de vivienda es una de las principales metas del actual gobierno. Foto: David - stock.adobe.com

Forero señaló que una de las prioridades debe ser la atención de las familias afectadas por el terremoto y planteó que la política de vivienda también tenga un papel en los procesos de reconstrucción.

“Hoy la prioridad es atender a las familias afectadas por el terremoto, y Colombia ha demostrado una enorme capacidad de solidaridad y gestión. También es importante pensar en cómo lograr que la promesa de un millón de propietarios sea una realidad, porque la vivienda formal es motor de empleo, inversión, avance social y, sobre todo, mayor resiliencia frente a eventos naturales como este terremoto”, afirmó.

La primera estrategia contempla rediseñar el programa Mi Casa Ya para hacerlo más progresivo y eficiente, fortalecer el ahorro para la cuota inicial y ampliar el acceso al crédito hipotecario para hogares de menores ingresos y trabajadores informales. También propone desarrollar programas de arriendo como mecanismo para avanzar hacia la vivienda propia.

La segunda plantea fortalecer la oferta de vivienda nueva formal mediante incentivos urbanísticos, tributarios y normativos, además de impulsar la renovación urbana, la vivienda en renta institucional y la construcción sostenible.

El plan incluye una simplificación de los trámites de urbanismo y construcción, un Plan Nacional de Equipamientos y una estrategia de urbanismo seguro.

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Las otras tres propuestas están relacionadas con el ordenamiento territorial, la consolidación de la ciudad construida y la vivienda rural. En este último caso, se plantea fortalecer los programas de vivienda nueva y mejoramiento mediante subsidios y líneas de microcrédito adaptadas a las condiciones del campo.

La concejal compartió el plan de viviendas. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Para los primeros 100 días del nuevo Gobierno, la concejal propuso apoyar a las familias que están próximas a recibir una vivienda de interés social, pero que no han completado su cierre financiero, y crear un mecanismo preferencial para más de 45.000 familias habilitadas para Mi Casa Ya que resultaron afectadas por la suspensión del programa.

“Desde agosto de 2022, más de 117.000 familias han tenido que desistir de comprar una vivienda de interés social, por eso es importantísimo adoptar medidas que eviten nuevos desistimientos y devuelvan la confianza a las familias y al sector”, concluyó Forero.