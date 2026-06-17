Concejal Sandra Forero cuestiona promesa de vivienda de Iván Cepeda y la califica de “populismo electoral”

La concejal de Bogotá Sandra Forero lanzó fuertes críticas contra la propuesta de vivienda presentada por el candidato presidencial Iván Cepeda, al considerar que sus anuncios no coinciden con las metas consignadas en sus bases programáticas y que carecen de viabilidad técnica y financiera.

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Según la cabildante, mientras el aspirante ha prometido en redes sociales la construcción de un millón de viviendas sin cuota inicial para familias de estratos 1, 2, 3 y 4, los documentos oficiales de campaña contemplan únicamente 360.000 viviendas nuevas. A juicio de Forero, existe una brecha significativa entre el discurso político y las cifras reales del programa.

La concejal explicó que la propuesta de vivienda del candidato contempla un total de 1,48 millones de soluciones habitacionales, distribuidas entre viviendas nuevas, mejoramientos, construcción en sitio propio, vivienda usada, reúso, arrendamiento social y vivienda transitoria.

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El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Iván Cepeda.

Sin embargo, aseguró que presentar todas estas modalidades como si equivalieran a un millón de viviendas nuevas constituye una estrategia para generar expectativas difíciles de cumplir.

Forero también puso en duda la posibilidad de alcanzar las metas de mejoramiento de vivienda planteadas en el programa. Recordó que el actual Gobierno se comprometió con una meta inferior y que los avances registrados hasta ahora están lejos de lo proyectado, por lo que considera poco realista prometer cifras aún más ambiciosas.

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Sandra Forero, concejal de Bogotá Foto: Cortesía a SEMANA

En materia económica, la concejal cuestionó la propuesta de ofrecer créditos de vivienda más baratos. Según afirmó, el modelo económico defendido por el candidato podría afectar la estabilidad fiscal y generar presiones inflacionarias que terminarían encareciendo el financiamiento hipotecario.

Además, advirtió sobre la falta de suelo disponible para desarrollar proyectos de gran escala y criticó la idea de ejecutar parte de la política habitacional mediante Organizaciones Populares de Vivienda.

Rueda de Prensa Candidato Iván Cepeda Foto: Aymer Andrés Álvarez

Finalmente, Forero sostuvo que los colombianos deben evaluar con cautela las promesas formuladas en la recta final de la campaña presidencial y pidió analizar la viabilidad real de las propuestas antes de acudir a las urnas.