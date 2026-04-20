Concejal Sandra Forero lanza alerta en Bogotá: más de 17.000 familias podrían perder subsidios de vivienda

Bogotá enfrenta un panorama crítico en materia de vivienda social. Más de 17.000 familias podrían quedarse sin subsidio para adquirir vivienda entre 2026 y 2027 debido a un déficit presupuestal que supera los $490.000 millones, según advirtió la concejal Sandra Forero en un debate reciente en el Concejo.
Gracias @AlDiaNoticiasJD por esta entrevista que me permitió contarle a los bogotanos, sobre el debate de control político en el que puse en evidencia los nubarrones que se ciernen sobre la política distrital de vivienda y donde están las soluciones.— Sandra Forero Ramírez (@Sandra_ForeroR) April 18, 2026
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La advertencia señala que los recursos actualmente proyectados no alcanzan para cubrir la demanda de hogares vulnerables. Solo en 2026 estarían en riesgo cerca de 4.700 subsidios, mientras que para 2027 la cifra superaría los 12.000 beneficiarios.
El problema no se limita al financiamiento. También hay preocupación por la caída en el licenciamiento de proyectos de vivienda, lo que comprometería la oferta futura. Aunque en el último año se registraron avances en iniciaciones de obras, estos corresponden en su mayoría a licencias aprobadas en administraciones anteriores.
El rezago es evidente: mientras el Plan de Ordenamiento Territorial planteaba metas ambiciosas en renovación urbana, las cifras recientes muestran un cumplimiento muy por debajo de lo esperado. A esto se suma el bajo número de planes parciales aprobados y los largos tiempos que toma convertirlos en proyectos viables.
Otro de los puntos críticos es la ejecución de recursos ya disponibles. Parte del presupuesto destinado a vivienda permanece sin uso en distintos fondos y proyectos, lo que, según se advirtió, podría reorientarse para cubrir el déficit de subsidios.
El llamado desde el Concejo es a acelerar los procesos, garantizar financiación y destrabar el acceso al suelo, con el fin de evitar que miles de familias queden por fuera del acceso a vivienda digna en los próximos años.