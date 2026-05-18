Asequibilidad y acceso al crédito continúan frenando la compra de vivienda en Colombia durante 2026

Durante los primeros meses de 2026, el acceso a la vivienda en Colombia continúa enfrentando desafíos relacionados con la asequibilidad, pese a que el interés de los ciudadanos por adquirir vivienda se mantiene vigente. Factores como el elevado costo del crédito, la limitada capacidad de ingresos y las dificultades para acceder a financiación eficiente siguen condicionando las decisiones de compra de los hogares.

Aunque el mercado presenta señales de recuperación frente al año anterior, los compradores mantienen una postura de cautela y toman decisiones más analíticas, dependiendo de las condiciones financieras disponibles.

“El mercado muestra un interés dinámico, pero la asequibilidad sigue marcando el ritmo de las operaciones. Hoy, más que nunca, los hogares necesitan herramientas que les permitan comparar opciones y entender las condiciones del mercado para tomar decisiones que no comprometan su estabilidad financiera”, aseguró Lesly Posada, gerente comercial de Fincaraiz.

En este contexto, han surgido plataformas digitales que buscan centralizar la oferta inmobiliaria y facilitar el acceso a información técnica y comercial. Entre ellas se encuentra el ‘FincaFest’, evento que se desarrolla hasta el 31 de mayo y que reúne a más de 42 aliados estratégicos y más de 120 proyectos inmobiliarios en distintas regiones del país.

Según la organización, la iniciativa busca ofrecer alternativas ajustadas a los presupuestos actuales de los usuarios y reducir las dificultades en la búsqueda de vivienda mediante asesoría directa con constructoras.

El evento también incorpora incentivos comerciales para enfrentar las barreras de financiación. Entre los beneficios anunciados se encuentran bonos de hasta $50 millones, descuentos de hasta $70 millones, precios de lanzamiento y facilidades para la separación de inmuebles.

“Será determinante para el resto del año que la oferta inmobiliaria mantenga alternativas competitivas y beneficios que respondan con precisión al presupuesto real de las familias colombianas”, afirmó Posada.